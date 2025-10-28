Hátborzongató bejelentés érkezett, több ezer UFO-t észleltek a habok mélyén

Az igazság talán nem is odaát van, ahogy eddig hittük, hanem odalent? Erre utal legalábbis az, ahogy egy népszerű UFO-bejelentő alkalmazás több ezer azonosítatlan, merülő objektumot (USO) észlelt az Egyesült Államok vízi útjainak közelében - olyan jelenségeket, amelyek magas rangú amerikai haditengerészeti tisztviselők szerint veszélyt jelenthetnek a nemzetbiztonságra.
Az Enigma – amely az UFO-észleléseket tartalmazó, legnagyobb, lekérdezhető adatbázis -, szerint a 2022-es végi indulásuk óta több mint 30 ezer azonosítatlan repülő objektumról és rendellenes jelenségről kaptak bejelentést, amik nem csupán az égre korlátozódtak: arról is érkeztek jelentések, hogy furcsa tárgyak emelkedtek ki a tengerek mélyéről, vagy hogy csobbanás nélkül csapódtak bele a vízbe.
Augusztus óta az Enigma több mint 9 ezer rejtélyes észlelést regisztrált az amerikai partvonalak vagy nagyobb vizek 16 kilométeres körzetében: ezek közül 500-at 6 kilométeres körzetben, a Marine Technology News szerint pedig több mint 150 jelentés a vízi utak felett lebegő vagy azokba alámerülő objektumokról számolt be. Az Egyesült Államok azon államai közül, ahol a legtöbb USO-észlelést jelentették, a 389 észlelést számláló Kalifornia és a 306 bejelentéssel rendelkező Florida emelkedett ki: mindkettő az Egyesült Államok három legnagyobb óceánparttal rendelkező állama közé tartozik.
Az egyik legbizarrabb észlelés az a telefonnal rögzített videó, amelyen megmagyarázhatatlan zöld fények haladnak az óceán felszíne alatt.
Az alkalmazás továbbá közzétette a bejelentett észleléseket ábrázoló térképeket is, amelyeken narancssárga pontok csoportjai jelölik a megfigyeléseket a keleti és nyugati partvidéken.
Az UFO-észlelés ugyan nem egy új keletű dolog, a tudományos közösség nagy része azonban elutasítja, vagy a sci-fi világába sorolja őket, ám Tim Gallaudet nyugalmazott haditengerészeti ellentengernagy arra figyelmeztetett, hogy az olyan UFO-k, amelyek képesek a levegőből a tenger alá merülni anélkül, hogy lezuhannának, vagy akár csak nagyobb feltűnést keltenének, az egész világot felforgató következményekkel járhatnak.
A tény, hogy amegmagyarázhatatlan jelzővel rendelkező azonosítatlan objektumok jutnak be az amerikai vizekbe, és a Védelmi Minisztérium nem kongatja meg a vészharangot, annak a jele, hogy a kormány nem osztja meg mindazt, amit tud a minden területet érintő anomáliás jelenségekről
– írta Gallaudet egy 2024-es márciusi jelentésben, a New York Post beszámolója szerint.
