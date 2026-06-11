"Senki sem várta" – Gérard Depardieu magyar kollégája hoppon maradt Egyiptomban: a világsztár békésen aludt

A nézők a moziban általában csak a végeredményt látják: a grandiózus jeleneteket, a világsztárokat és a látványos díszleteket. Arról azonban már jóval kevesebb szó esik, hogy mi zajlik a kamerák mögött. Pedig sokszor ott születnek az igazán emlékezetes történetek. Magyar Hollywood című sorozatunkban, Anthony Hopkins, Jason Statham és Robert Pattintson nálunk átélt kalandjait követően most a botrányhős, Gérard Depardieu Magyarországon tett kiruccanásáról mesélt sosem hallott részleteket Burai Kálmán.

Gérard Depardieu Obelix szerepében egy teljes generáció hősévé vált (Fotó: RENN PRODS)

Gérard Depardieu Magyarországon is hozta a formáját

Erről mesélt Burai Kálmán, a The Plot Casting vezetője, aki az elmúlt húsz évben gyakorlatilag mindent látott már a filmes világban. Az egyik legemlékezetesebb munkája kétségkívül az „Asterix és Obelix: Isten óvja Britanniát” forgatása volt, amelynek főszerepét Gérard Depardieu alakította.

Székesfehérváron, Komáromban és a környék számos helyszínén forgattunk. Hosszú hetekre leköltöztünk a stábbal, és a mi feladatunk volt a statiszták teljes koordinálása

– idézi fel Burai Kálmán.

A feladat papíron egyszerűnek hangzik. A valóságban azonban napi több száz ember mozgatását jelentette.

Volt olyan nap, amikor közel 800 statisztát kellett megszerveznünk és helyszínre juttatnunk. Győrből, Budapestről, Komáromból, Komárnóból és a környező településekről érkeztek. Buszokat kellett küldenünk több városba, összehangolni az érkezéseket, kezelni a jelenléti íveket, majd mindenkit időben a megfelelő helyre irányítani.

A hajnali kezdések miatt a stáb számára az éjszaka gyakran rövidebb volt, mint egy átlagos szundikálás.

Emlékszem, Székesfehérváron szálltunk meg a kollégáimmal. Én nem fogyasztok alkoholt, soha nem is ittam, de a filmes szakmában azért akadnak olyanok, akik másképp vezetik le a feszültséget

– mondja nevetve.

Ma már nehéz elképzelni, de annak idején a Gérard Depardieu-filmekben szívtiprókat is alakított a színész (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Az egyik este különösen hosszúra sikerült.

Mondtam a kollégáknak, hogy ideje lenne lefeküdni, mert reggel ötkor már a Kodolányi Főiskola előtt kell lennünk a statiszták fogadására. Ők azonban hajnali kettő-háromig kitartottak. Másnap az egyikük még mindig nem volt teljesen józan, amikor elindultunk dolgozni.

A helyszínen aztán nem maradt idő a fáradtságra.

A kollégák felváltva próbáltak néhány percet aludni, mi pedig teljes erőbedobással dolgoztunk. Ilyenkor nincs kifogás, a forgatásnak mennie kell tovább.

A komáromi erődben forgatott jelenetek különösen nagy kihívást jelentettek. A korabeli stadiont több száz statisztával kellett megtölteni a nyári hőségben.

Elképesztő meleg volt. Az emberek vastag jelmezekben ültek a lelátókon. A vizet kvaddal szállítottuk fel a stadion tetejére, majd láncban adogattuk lefelé a palackokat. Két beállítás között nyolcszáz embert megitatni komoly logisztikai feladat volt.

A forgatás főszereplője, Gérard Depardieu közben pontosan azt a karaktert hozta, amit a világ ismer róla.

Rendkívül humoros, közvetlen ember volt. Szeretett viccelődni, jó hangulatot teremtett maga körül. Gyakran előfordult, hogy amíg a testdublőrét állították be a jelenethez, ő egyszerűen elszundított valahol a közelben.

A francia sztár jelenléte mindenkit szórakoztatott.