Földönkívülieket kutatott az Artemis II legénysége? Szakértő szerint nem egy egyszerű űrutazásról volt szó

A NASA űrhajósai - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és a kanadai űrhajós, Jeremy Hansen - történelmet írtak azzal, hogy több mint 50 év után elsőként tértek vissza a Hold közelbe. Egy szakértő szerint azonban az Artemis II csapata akár földönkívüli eredetű mintákat is visszahozhat a Föld felszínére.

Mivel térhet majd haza az Artemis II legénysége?

A legénység, amely most hazafelé tart, a küldetés egyik legveszélyesebb részéhez érkezett. A NASA szerint a Földre vezető út során az Orion űrszonda három pályakorrekciós égetést hajt végre, hogy biztosítsa a legénység biztonságos visszatérését. Erre körülbelül öt órával azelőtt kerül sor, hogy az Orion belépne a Föld légkörébe.

Amint ez megtörténik, a kapszula akár 38 365 km/órás sebességet is elérhet. Ez a küldetés legkritikusabb szakasza, mivel komoly terhelésnek teszi ki az Orion hővédő pajzsát az extrém légköri hőmérséklet miatt.

Szakértők szerint azonban nem ez az egyetlen aggodalomra okot adó tényező. Robert Pulme, egy UFO és paranormális jelenségekkel foglalkozó kutató, aki az elmúlt 20 évben végzett vizsgálatokat, úgy véli:

Nagyon is valós jelek vannak arra, hogy a világ kormányai többet tudnak, mint amennyit a nyilvánossággal megosztanak.

Hozzátette: szinte biztos abban, hogy ezt a küldetést olyan információk birtokában hajtották végre, amelyekről a közvélemény semmit sem tud.

Biztosan az élet jeleit keresték - ez minden küldetés középpontjában áll.

A szakértő szerint az sem kizárt, hogy akár idegen DNS-sel is visszatérhetnek, ami hatalmas fordulópontot jelenthet a földönkívüliekkel kapcsolatos kutatásokban. Úgy véli, azzal, hogy az emberiség egyre mélyebbre merészkedik az űrbe, akár a földönkívüliek figyelmét is felkeltheti.

A vízre szállást jelenleg helyi idő szerint péntek estére tervezik San Diego partjainál. Ez magyar idő szerint szombaton 2:00 körülre esik (Daily Star)