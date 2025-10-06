„Ha ez megerősítést nyer alapjaiban változtathatja meg a világunkat” – egy tudós földönkívüli DNS-re utaló bizonyítékokat talált emberekben

Egy merész új tanulmány azt állítja, hogy bizonyítékot találtak az emberi DNS-ben idegenek által végzett genetikai manipulációra: nagyméretű génszakaszokat „illesztettek be” az emberekbe, ami potenciálisan emberek millióit érintheti.

Fotó: Forrás: Shutterstock/vnuny

Ha megerősítést nyer, a felfedezés alapjaiban változtathatja meg az emberi evolúcióról és a faj jövőjéről alkotott képünket

– mondta a kutatás vezetője, Dr. Max Rempel, a DNA Resonance Research Foundation alapítója és vezérigazgatója.

A tanulmány, amelyet még nem bíráltak el szakmailag, hétköznapi emberek és önmagukat idegenek által elraboltnak vallók DNS-ét is elemezte.

Az 1000 Genom Projekt keretében vizsgált 581 teljes család elemzése során Rempel 11 családban talált olyan „nagyméretű” DNS-szekvenciákat, amelyek egyik szülőtől sem származtak. Ezek az anomáliák egy 348 nem-szülői genetikai variánst tartalmazó klasztert is magukba foglalják, amelyek közül néhány 1990 előtt született gyermekeknél fordul elő – kizárva olyan emberi génszerkesztő technológiák, mint a 2013-ban megjelent CRISPR használatát.

Rempel azonban óvatosságra intett, mondván, eredményei előzetesek, és alaposabb elemzést igényelnek.

„Még nincs meggyőző bizonyítékunk, mert jobb adatbázisokra van szükség, amelyek csak engedéllyel érhetők el. Ez időt és erőfeszítést igényel”

– mondta.

Ennek ellenére úgy véli, a következmények megdöbbentőek lehetnek.

„Az emberiség genetikai átalakuláson mehet keresztül. Ha ez megerősítést nyer, lehetségessé válhat annak kimutatása, hogy mely emberek hordoznak idegen DNS-t – lényegében a hibridek azonosítása”

– magyarázta.

A kutató hipotézise egybecseng azokkal a szélsőséges elméletekkel, amelyek régóta keringenek UFO-rajongók és összeesküvés-elmélet-hívők körében. Egyesek azt állították, hogy léteznek állítólagos idegen-ember hibridek, példaként említve az úgynevezett Nazca-múmiákat, amelyek állítólag emberi és idegen DNS-t is tartalmaznak.

Rempel eredményei – bár nem meggyőzőek – hitelt adhatnának ezeknek az elméleteknek, ha igazolást nyernének. Ugyanakkor a NASA és az amerikai Pentagon egyaránt kijelntette, hogy nem létezik idegen élet.