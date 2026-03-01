Leleplezte a Pentagon az UFO-kat: „Repülőgépek nem viselkednek így”

A Pentagon UFO-irodájának volt vezetője elárulta, hogy megmagyarázhatatlan objektumokat észleltek az űrben, és hogy néhányuk olyan manővereket hajtott végre, amelyek meghaladták az amerikai űrkutatási arzenálban ismert képességeket.

Pentagon UFO-szakértője kitálalt / Fotó: Pexels

Pentagon UFO-szakértője kitálalt

„Az általunk ismert űrhajók nem viselkednek így” – állítja egy volt UFO-szakértő.

Tim Phillips alezredes, aki tavaly áprilisig az All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) megbízott igazgatója volt, a Daily Mailnek elmondta, hogy bár a legtöbb esetben légi objektumokról volt szó, néhány észlelés a légkörön túlra is kiterjedt.

„Azt mondanám, hogy esetleg 90 százaléka, ha nem több, mindig a légtérben történt. De voltak olyanok is, amelyek az űrben voltak.” – mondta Phillips.

Leírta, hogy az objektumok

képesek voltak nagyon gyorsan megállni, gyorsan gyorsulni, derékszögben kanyarodni – olyan dolgokra, amelyekre a mi általunk ismert repülőgépek és űrhajók nem képesek.

Az AARO által áttekintett több ezer jelentés közül kevesebb mint 50 maradt teljesen megoldatlan, még a világ vezető szakértőinek vizsgálata után is. Hivatala kizárta azt a lehetőséget is, hogy az objektumok bármely ismert amerikai vagy külföldi programhoz tartoznának.

„A világ legjobb és legokosabb szakértői sem tudták megmagyarázni, mi ez. Végérvényesen bizonyítani tudtuk, hogy nem ismert rendszerről van szó, se nem ellenséges, se nem baráti. Soha nem láttunk ellenséges viselkedést. Nem tudok a szándékukról beszélni, de néha érzékeny helyeken láttuk őket” – mondta Phillips, majd megjegyezte: „Láttuk, hogy megpróbálták elkerülni a felderítést, más esetekben viszont nem tűnt, hogy érdekelné őket.”