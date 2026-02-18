Újabb UFO-észlelésekről jött hír, ezt már nem lehet titkolni

Egy vermonti képviselő egy új javaslattal állt elő, amelynek az a célja, hogy egy UFO-központot hozzanak létre az államban. Már be is nyújtotta tervét a Vermonti Légtérbiztonsági és Azonosítatlan Rendellenes Jelenségek Munkacsoportjának létrehozásáról.
A munkacsoport feladata az azonosítatlan tárgyakról szóló jelentések kivizsgálása lenne, valamint a biztonsági kockázatok felmérése a légtérben, együttműködve a szövetségi partnerekkel és kutatókkal.
A javaslat értelmében a testület minden olyan ismeretlen objektumról szóló jelentést kivizsgálna, amely „a jelenleg ismert technológiákkal össze nem egyeztethető teljesítményjellemzőket” mutat.
Maggie Lenz lobbista kérésére lett előterjesztve a javaslat. Mikor 2024-ben New Jersey-szerte címlapokra került egy azonosítatlan anomália, amely pánikot keltett az ismeretlen lényekkel kapcsolatban, az eset felkeltette Maggie figyelmét, aki azt vallja, sokkal komolyabban kellene venni ezeket az ügyeket - írja a Fox News.
A tervezetben az áll, a vermontiak többször is jelezték a hatóságok felé, hogy ismeretlen repülő tárgyakat észleltek, és lépésre ösztönözték őket. Troy Headrick rávilágított ugyanakkor, hogy mennyire elterjedtek a drónok, így az adatokat frissíteni kell, hogy az emberek biztosak lehessenek az észlelések valódiságában.
