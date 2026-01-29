4 csillagjegy szerelmi élete pezsdül fel az Oroszlán teliholdnak hála

Közeleg az Oroszlán telihold: nagy változásokat hoz több csillagjegy szerelmi életében is.

Nagy változásokat hot a szerelemben a február 1-jei Oroszlán telihold Fotó: Unsplash

A holdciklusok kétségtelenül nagy hatással vannak az életünk alakulására. Minden egyes újhold a megújulás lehetőségét hordozza magában, míg a telihold a változások kiteljesedését, beérését jelenti: nem csoda, hogy legtöbben ekkortájt érzik, ekkor tapasztalják meg a legtöbb, legegyértelműbb változást. Persze horoszkópunktól is függ, mely teliholdak mennyire hatnak ránk. A február 1-jén érkező Oroszlán telihold például négy csillagjegy szerelmi életét pezsdíti majd fel.

4 csillagjegy szerelmi élete új lendületet kap a teliholdnak hála

Oroszlán

Naná, hogy magára az Oroszlánra elképesztő hatással lesz a jegyében tartózkodó telihold. Azonban mint mindennek, ennek is van egy jó és egy rossz oldala. A jegy sármja szokatlanul erős lesz a következő napokban, szinte senki sem tud neki ellenállni, az Oroszlánoknak azonban vigyázniuk kell, kit is engednek magukhoz közel, mert végül pórul járhatnak!

Vízöntő

Az Oroszlán telihold érzelmekkel teli, intenzív kapcsolatot ápol a Vízöntők uralkodó bolygójával, az Uránusszal. Ennek köszönhetően a jegy szülöttei az előttük álló, hold uralta hétvégén elmélyíthetik az érzelmeiket kiválasztottjukkal. Noha e független csillagjegynek rendszerint nehezére esik igazán közel engedni magához bárkit is, most itt az ideje épp ezt tenni, és megnyílni!