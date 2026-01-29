4 csillagjegy szerelmi élete pezsdül fel az Oroszlán teliholdnak hála

Közeleg az Oroszlán telihold: nagy változásokat hoz több csillagjegy szerelmi életében is.
A holdciklusok kétségtelenül nagy hatással vannak az életünk alakulására. Minden egyes újhold a megújulás lehetőségét hordozza magában, míg a telihold a változások kiteljesedését, beérését jelenti: nem csoda, hogy legtöbben ekkortájt érzik, ekkor tapasztalják meg a legtöbb, legegyértelműbb változást. Persze horoszkópunktól is függ, mely teliholdak mennyire hatnak ránk. A február 1-jén érkező Oroszlán telihold például négy csillagjegy szerelmi életét pezsdíti majd fel.
Naná, hogy magára az Oroszlánra elképesztő hatással lesz a jegyében tartózkodó telihold. Azonban mint mindennek, ennek is van egy jó és egy rossz oldala. A jegy sármja szokatlanul erős lesz a következő napokban, szinte senki sem tud neki ellenállni, az Oroszlánoknak azonban vigyázniuk kell, kit is engednek magukhoz közel, mert végül pórul járhatnak!
Az Oroszlán telihold érzelmekkel teli, intenzív kapcsolatot ápol a Vízöntők uralkodó bolygójával, az Uránusszal. Ennek köszönhetően a jegy szülöttei az előttük álló, hold uralta hétvégén elmélyíthetik az érzelmeiket kiválasztottjukkal. Noha e független csillagjegynek rendszerint nehezére esik igazán közel engedni magához bárkit is, most itt az ideje épp ezt tenni, és megnyílni!
A telihold azt üzeni a Mérlegeknek: itt az ideje lépni, itt az ideje megtenni az első lépést a kiszemeltjük felé! Most szinte semmi sem állhat a siker útjába, ha szerelemről van szó!
Meglepő változás áll be a Skorpiók életében: e jegy szülöttei rendszerint élvezik, ha az árnyékba húzódhatnak, most azonban fordul a kocka, és minden figyelem rájuk irányul majd – elsősorban persze az ellenkező nem figyelme. Érdemes kihasználni ezt a különleges pillanatot! Könnyen lehet, hogy egy igazán mély, tartalommal teli kapcsolat alakul ki a következő napokban.
