Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

4 csillagjegy szerelmi élete pezsdül fel az Oroszlán teliholdnak hála

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 10:30
szerelemcsillagjegytelihold
Közeleg a változás. Vajon kire milyen hatással lesz a februárt nyitó telihold?
A szerző cikkei

Közeleg az Oroszlán telihold: nagy változásokat hoz több csillagjegy szerelmi életében is.

Február 1-jén érkezik az Oroszlán telihold.
Nagy változásokat hot a szerelemben a február 1-jei Oroszlán telihold  Fotó: Unsplash

A holdciklusok kétségtelenül nagy hatással vannak az életünk alakulására. Minden egyes újhold a megújulás lehetőségét hordozza magában, míg a telihold a változások kiteljesedését, beérését jelenti: nem csoda, hogy legtöbben ekkortájt érzik, ekkor tapasztalják meg a legtöbb, legegyértelműbb változást. Persze horoszkópunktól is függ, mely teliholdak mennyire hatnak ránk. A február 1-jén érkező Oroszlán telihold például négy csillagjegy szerelmi életét pezsdíti majd fel.

4 csillagjegy szerelmi élete új lendületet kap a teliholdnak hála

Oroszlán

Naná, hogy magára az Oroszlánra elképesztő hatással lesz a jegyében tartózkodó telihold. Azonban mint mindennek, ennek is van egy jó és egy rossz oldala. A jegy sármja szokatlanul erős lesz a következő napokban, szinte senki sem tud neki ellenállni, az Oroszlánoknak azonban vigyázniuk kell, kit is engednek magukhoz közel, mert végül pórul járhatnak!

Vízöntő

Az Oroszlán telihold érzelmekkel teli, intenzív kapcsolatot ápol a Vízöntők uralkodó bolygójával, az Uránusszal. Ennek köszönhetően a jegy szülöttei az előttük álló, hold uralta hétvégén elmélyíthetik az érzelmeiket kiválasztottjukkal. Noha e független csillagjegynek rendszerint nehezére esik igazán közel engedni magához bárkit is, most itt az ideje épp ezt tenni, és megnyílni!

Mérleg

A telihold azt üzeni a Mérlegeknek: itt az ideje lépni, itt az ideje megtenni az első lépést a kiszemeltjük felé! Most szinte semmi sem állhat a siker útjába, ha szerelemről van szó!

Skorpió

Meglepő változás áll be a Skorpiók életében: e jegy szülöttei rendszerint élvezik, ha az árnyékba húzódhatnak, most azonban fordul a kocka, és minden figyelem rájuk irányul majd – elsősorban persze az ellenkező nem figyelme. Érdemes kihasználni ezt a különleges pillanatot! Könnyen lehet, hogy egy igazán mély, tartalommal teli kapcsolat alakul ki a következő napokban.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu