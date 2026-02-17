Három csillagjegy, akinek az életét megváltoztatja a februári Újhold

Az asztrológiában jelentős szerep jut a holdciklusoknak: az Újhold minden esetben valaminek a kezdete, egy új időszak, egy új élet, új lehetőségek kiindulópontja, míg a Telihold a változások beérése, az átalakulás legerősebb pillanata.
Február 17-én ismét Újhold vár ránk, mely három csillagjegyre különösen nagy hatással lesz. Nincs ebben semmi meglepő: van, hogy egyes égi események erősebben hatnak ránk, mint másokra, míg vannak olyan alkalmak, amikor épp mi mentesülünk a hatása alól – legyen az pozitív vagy épp negatív –, és horoszkópjuk alapján mások lesznek azok, akiknek a hold ereje más irányba tereli az életét. Ráadásul az új holdciklus kezdete ezúttal gyűrűs napfogyatkozással is kiegészül, ami tovább erősíti a kozmikus energiákat.
A lételemed, hogy a figyelem középpontjában legyél, nincs ebben semmi meglepő. A kérdés csak az, hogy viszonyulsz ahhoz, ha az emberek meglátják, milyen is vagy valójában? Ahhoz persze, hogy valóban megnyílj mások előtt, először magadban kell helyre tenned számos kérdést, és magad számára kell őszinte válaszokat megfogalmaznod. Az utóbbi időszak eleve arról szólt, hogy megtanuld, miként válhatsz kevésbé merevvé, ha a hírnevedről van szó. Talán ez a holdciklus indít el azon az úton, hogy felismerd: néha az, hogy te ténylegesen te légy, fontosabb, mint az, hogy mit gondolnak rólad.
A februári Újhold és a napfogyatkozás épp a te jegyedet zárja le: meglepő is lenne, ha nem lenne rád nagy hatással. Az utolsó napfogyatkozás 2018-ban volt a jegyedben, így várhatóan azok az életesemények, kérdések és kihívások térhetnek vissza az életedbe megújult formában, amik akkoriban voltak jelen. Nagy átalakulások várnak rád, amik különleges világszemléletet igényelnek. Kész szerencse, hogy épp ebben vagy a legjobb!
Az utóbbi időszakban igen komoly személyes fejlődésen mentél keresztül. Senki sem állította, hogy ez egyszerű lesz: mélyen magadba kell tekintened, és bizony néha csak a szemed sarkából pillanthatod meg az igazságot. Most azonban végre esélyed lesz kicsit tisztábban látni, és felismerni, milyen energiák alakítják valójában a világodat. Innentől minden csakis rajtad múlik!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.