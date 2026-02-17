Három csillagjegy, akinek az életét megváltoztatja a februári Újhold

Az asztrológiában jelentős szerep jut a holdciklusoknak: az Újhold minden esetben valaminek a kezdete, egy új időszak, egy új élet, új lehetőségek kiindulópontja, míg a Telihold a változások beérése, az átalakulás legerősebb pillanata.

Az Újhold és a napfogyatkozás három csillagjegy életébe nagy változásokat hoz

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

Február 17-én ismét Újhold vár ránk, mely három csillagjegyre különösen nagy hatással lesz. Nincs ebben semmi meglepő: van, hogy egyes égi események erősebben hatnak ránk, mint másokra, míg vannak olyan alkalmak, amikor épp mi mentesülünk a hatása alól – legyen az pozitív vagy épp negatív –, és horoszkópjuk alapján mások lesznek azok, akiknek a hold ereje más irányba tereli az életét. Ráadásul az új holdciklus kezdete ezúttal gyűrűs napfogyatkozással is kiegészül, ami tovább erősíti a kozmikus energiákat.

Ezekre a csillagjegyekre hat leginkább a február 17-i Újhold

Oroszlán csillagjegy

A lételemed, hogy a figyelem középpontjában legyél, nincs ebben semmi meglepő. A kérdés csak az, hogy viszonyulsz ahhoz, ha az emberek meglátják, milyen is vagy valójában? Ahhoz persze, hogy valóban megnyílj mások előtt, először magadban kell helyre tenned számos kérdést, és magad számára kell őszinte válaszokat megfogalmaznod. Az utóbbi időszak eleve arról szólt, hogy megtanuld, miként válhatsz kevésbé merevvé, ha a hírnevedről van szó. Talán ez a holdciklus indít el azon az úton, hogy felismerd: néha az, hogy te ténylegesen te légy, fontosabb, mint az, hogy mit gondolnak rólad.