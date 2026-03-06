Minden szülő legnagyobb rémálma vált valóra: összeesett a pályán, majd életét vesztette a 12 éves focista

Egy 12 éves focista vesztette életét, miután hirtelen összeesett a pályán. Adriel Enriquez február 26-i edzésén halt meg Kaliforniában.
Enriquez jövő hónapban ünnepelte volna 13. születésnapját, ám fociedzés közben leállt a szíve, és még a helyszínen életét vesztette.
Szülei, Ricky és Brenda elmondták, hogy Enriquez a legidősebb gyermekük volt - a fiúnak két öccse is van. Bácsikája, Joshua Gutierrez egy adománygyűjtő oldalon így nyilatkozott:
Adriel imádta a focit. Nem csak játszott, hanem igazán szerette. Szívvel, szenvedéllyel és mosollyal jelent meg.
Elmondása szerint a nap átlagosan indult, majd a délután során felfoghatatlan tragédiává vált, amikor minden szülő legrosszabb rémálma következett be.
Enriquez a Platinum IE csapatában játszott. A klub egy Instagram-posztban tisztelgett előtte, és bejelentették, hogy március 5-én, csütörtökön virrasztást tartanak a tiszteletére - írja a People.
Ő volt a legédesebb, legszelídebb és legfélénkebb lélek, csendes erővel, ami mindenkit megérintett körülötte. Örökké a 23-as számú játékosunk marad.
– írta a csapat.
