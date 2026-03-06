Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Minden szülő legnagyobb rémálma vált valóra: összeesett a pályán, majd életét vesztette a 12 éves focista

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 07:30
Családja most felfoghatatlan fájdalommal próbál élni. Egy átlagos nap végződött tragikusan, amikor a fiatal összeesett edzés közben.
Egy 12 éves focista vesztette életét, miután hirtelen összeesett a pályán. Adriel Enriquez február 26-i edzésén halt meg Kaliforniában.

Összeesett a pályán majd életét vesztette a fiatal focista
Összeesett a pályán majd életét vesztette a fiatal focista (fotó: GoFundMe)

Hirtelen összeesett, majd meghalt a 12 éves fiú

Enriquez jövő hónapban ünnepelte volna 13. születésnapját, ám fociedzés közben leállt a szíve, és még a helyszínen életét vesztette.

Szülei, Ricky és Brenda elmondták, hogy Enriquez a legidősebb gyermekük volt - a fiúnak két öccse is van. Bácsikája, Joshua Gutierrez egy adománygyűjtő oldalon így nyilatkozott:

Adriel imádta a focit. Nem csak játszott, hanem igazán szerette. Szívvel, szenvedéllyel és mosollyal jelent meg.

Elmondása szerint a nap átlagosan indult, majd a délután során felfoghatatlan tragédiává vált, amikor minden szülő legrosszabb rémálma következett be.

Enriquez a Platinum IE csapatában játszott. A klub egy Instagram-posztban tisztelgett előtte, és bejelentették, hogy március 5-én, csütörtökön virrasztást tartanak a tiszteletére - írja a People.

Ő volt a legédesebb, legszelídebb és legfélénkebb lélek, csendes erővel, ami mindenkit megérintett körülötte. Örökké a 23-as számú játékosunk marad.

– írta a csapat. 

 

