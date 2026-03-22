„Nem vagyunk egyedül” – Steven Spielberg vallomást tett a földönkívüliek létezéséről

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 05:30
A híres rendező legújabb filmjéről mesélt. Steven Spielberg szerint nem lenne végzetes, ha kapcsolatba lépnénk a földönkívüliekkel.
A híres amerikai filmkészítő, Steven Spielberg elmondta, hogy a földönkívüliek továbbra is rejtélyesek a számára.

Fotó: dpa/picture-alliance / northfoto

Egy film- és tévéfesztiválon vallott az UFO-król alkotott gondolatairól, miközben legújabb filmje a Disclosure Day-ről mesélt. Elmondta, szerinte biztos, hogy nem vagyunk egyedül, még a Földön sem, akkor sem, ha nincs bizonyítéka, amely alátámasztaná kijelentését.

A rendező gyermekkora óta hisz abban, hogy bolygónkon kívül is létezik intelligens élet, de szerinte fontosabb kérdés az, hogy az emberiség jelenleg egyedül van-e, vagy valaha volt-e egyedül.

Spielberg elmondta, hogy a mostanában tett nyilvános kijelentések és az ezek körül zajló viták felkeltették az érdeklődését. Megemlítette a 2017-es, a New York Times által írt cikket az amerikai haditengerészet pilótái által végzett megmagyarázhatatlan légi észlelésekről, valamint a későbbi kongresszusi meghallgatásokat.

A Disclosure Dayről mesélve elmondta: a film azt vizsgálja, mi történne, ha beigazolódna, hogy igenis létezik földönkívüli élet. Személyes véleménye szerint egy ilyen fejlemény felborítaná a vallásos és szociális hiteket, de nem hiszi, hogy végzetes lenne. Hozzátette: ő nem fél a földönkívüliektől.

Spielberg elmondta, hogy mindezek ellenére sajnálatos módon még nem volt lehetősége földönkívüliekkel kapcsolatba lépni - írja a Greek Reporter.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
