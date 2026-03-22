„Nem vagyunk egyedül” – Steven Spielberg vallomást tett a földönkívüliek létezéséről

A híres amerikai filmkészítő, Steven Spielberg elmondta, hogy a földönkívüliek továbbra is rejtélyesek a számára.
Egy film- és tévéfesztiválon vallott az UFO-król alkotott gondolatairól, miközben legújabb filmje a Disclosure Day-ről mesélt. Elmondta, szerinte biztos, hogy nem vagyunk egyedül, még a Földön sem, akkor sem, ha nincs bizonyítéka, amely alátámasztaná kijelentését.
A rendező gyermekkora óta hisz abban, hogy bolygónkon kívül is létezik intelligens élet, de szerinte fontosabb kérdés az, hogy az emberiség jelenleg egyedül van-e, vagy valaha volt-e egyedül.
Spielberg elmondta, hogy a mostanában tett nyilvános kijelentések és az ezek körül zajló viták felkeltették az érdeklődését. Megemlítette a 2017-es, a New York Times által írt cikket az amerikai haditengerészet pilótái által végzett megmagyarázhatatlan légi észlelésekről, valamint a későbbi kongresszusi meghallgatásokat.
A Disclosure Dayről mesélve elmondta: a film azt vizsgálja, mi történne, ha beigazolódna, hogy igenis létezik földönkívüli élet. Személyes véleménye szerint egy ilyen fejlemény felborítaná a vallásos és szociális hiteket, de nem hiszi, hogy végzetes lenne. Hozzátette: ő nem fél a földönkívüliektől.
Spielberg elmondta, hogy mindezek ellenére sajnálatos módon még nem volt lehetősége földönkívüliekkel kapcsolatba lépni - írja a Greek Reporter.
