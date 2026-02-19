Steven Spielberg és Morgan Freeman hozza el az őslényeket a Netflixre

Steven Spielberg nem tud lemondani a dinoszauruszokról. Március 6-án debütál a Netflixen a Jurassic Park atyjának jóvoltából a stílszerűen Dinoszauruszok címet viselő animációs dokumentumfilm-sorozat, melyben az utánozhatatlan orgánum, Morgan Freeman mesél nekünk „az első dinoszaurusztól az utolsóig eltelt 165 millió évről, valamint az evolúciójukat alakító erőkről” – ígéri nekünk a Netflix leírása.
Az első Jurassic Park film után 33 évvel sem csökken Steven Spielberg őslények iránti lelkesedése. A Netflix kínálatában március 6-tól megtekinthető Dinoszauruszok dokumentumfilm-sorozat executive producereként ismét fejest ugrott az időszámításunk előtt élt lények világába. A Jurassic Park kezdetleges, de annál bravúrosabb technikai megoldásaihoz képest a Netflix szériájának animációs megoldásai már-már nem evilági minőségűnek hatnak. Anno Spielberg mindenkit kiakasztott a film technológiai részlegén, amikor felvázolta a terveit. Olyan dinókat akart készíttetni, melyek élethűek. Ezzel még nem is lett volna probléma, a szemöldökök ott szaladtak a magasba, amikor a rendező közölte, az szeretné, ha a dinók mozognának is. Ez 1993-ban kezdetben megvalósíthatatlannak tűnt, de néhány kitartó és leleményes programozó segítségével végül elkészültek az életnagyságú, mozgó őshüllők. Ehhez képest ma már nem kell ilyen bonyolult technikai megoldásokhoz folyamodni, már a Dinoszauruszok előzeteséből is megállapítható, hogy a teljes mértékben digitálisan animált látvány nem hagy kívánni valót maga után. A lenyűgöző látványvilág mellé pedig nem akárkit igazoltak a narrátori székbe. Morgan Freeman meséli el nekünk a dinoszauruszok 165 millió éves történetét, kezdve az evolúciójukkal, majd életmódjuk és pusztulásuk is részletesen bemutatásra kerül. Az Oscar-díjas Morgan Freeman nem először kölcsönzi hangját természetfilm-sorozathoz. A szintén Netflixes Világegyetemünk, mely 2022-ben debütált, és az Élet a bolygónkon is az ő tolmácsolásában került a nézők elé.
A Jurassic Park kihívásaival a Dinoszauruszok animátorcsapatának már nem kellett szembesülnie. A Netflix természetfilm-sorozatán dolgozó Dan Tapster, Keith Scholey és Alastair Fothergill showrunnerek és a rendezői székben helyet foglaló Nick Shoolingin-Jordan már a modern technológia kényelmes eszközeivel alkothatták meg a Tyrannosaurus Rexet, a Pliosaurust és még számos kisebb, nagyobb, vízi, repülő és szárazföldi őslény élethű mását.
