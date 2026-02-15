A volt amerikai elnök beismerte: tényleg léteznek az idegenek

A volt amerikai elnök, Barack Obama elismerte, hogy szerinte valóban léteznek UFO-k.
Obama egy szombati podcastadásban beszélt a témáról. Azt mondta, biztos abban, hogy vannak megmagyarázatlan légi jelenségek, ugyanakkor neki személy szerint nem volt alkalma valódi földönkívüliekkel találkozni.
A volt elnök nem részletezte, mit ért pontosan „valódi” alatt, és nem tért ki további részletekre sem a témával kapcsolatban. Megjelenését arra is felhasználta, hogy beszéljen az állítólagos titkos kormányzati rejtegetésekről.
Nem tartják őket az 51-es körzetben, nincs ott semmilyen földalatti létesítmény
- fogalmazott.
Az 51-es körzet egy szigorúan titkos légierő-bázis a nevadai Groom Lake térségében. Ez régóta foglalkoztatja az összeesküvés-elméletek híveit, akik szerint a kormány idegen űrhajókat és földönkívüliek maradványait rejtegeti a területen. Az Egyesült Államok Légierője által 13 évvel ezelőtt készült, később kiszivárgott radarfelvételek állítólag azonosítatlan légi jelenségeket (UAP) mutatnak a Közel-Kelet felett. A felvételeket újságírók és ismert UFO-kutatók, George Knapp és Jeremy Corbell hozták nyilvánosságra február elején. A Pentagon 2021-ben három titkosítás alól feloldott haditengerészeti videót is közzétett, amelyeken különös objektumok láthatók az égen. Az amerikai katonák megdöbbenve reagáltak a felvételeken, az egyik tárgy pedig a beszámolók szerint a széllel szemben forgott - emlékeztet cikkében a New York Post.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Obama a földönkívüliek témájáról beszélt. 2021-ben a The Late Late Show with James Corden című műsorban is titokzatosan fogalmazott:
Ami az idegeneket illeti, vannak dolgok, amelyeket egyszerűen nem mondhatok el adásban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.