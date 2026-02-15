A volt amerikai elnök beismerte: tényleg léteznek az idegenek

A volt amerikai elnök, Barack Obama elismerte, hogy szerinte valóban léteznek UFO-k.

Barack Obama szerint léteznek UFO-k? Fotó: lassedesignen / Shutterstock

Látott már a volt elnök UFO-t?

Obama egy szombati podcastadásban beszélt a témáról. Azt mondta, biztos abban, hogy vannak megmagyarázatlan légi jelenségek, ugyanakkor neki személy szerint nem volt alkalma valódi földönkívüliekkel találkozni.

A volt elnök nem részletezte, mit ért pontosan „valódi” alatt, és nem tért ki további részletekre sem a témával kapcsolatban. Megjelenését arra is felhasználta, hogy beszéljen az állítólagos titkos kormányzati rejtegetésekről.

Nem tartják őket az 51-es körzetben, nincs ott semmilyen földalatti létesítmény

- fogalmazott.

Az 51-es körzet egy szigorúan titkos légierő-bázis a nevadai Groom Lake térségében. Ez régóta foglalkoztatja az összeesküvés-elméletek híveit, akik szerint a kormány idegen űrhajókat és földönkívüliek maradványait rejtegeti a területen. Az Egyesült Államok Légierője által 13 évvel ezelőtt készült, később kiszivárgott radarfelvételek állítólag azonosítatlan légi jelenségeket (UAP) mutatnak a Közel-Kelet felett. A felvételeket újságírók és ismert UFO-kutatók, George Knapp és Jeremy Corbell hozták nyilvánosságra február elején. A Pentagon 2021-ben három titkosítás alól feloldott haditengerészeti videót is közzétett, amelyeken különös objektumok láthatók az égen. Az amerikai katonák megdöbbenve reagáltak a felvételeken, az egyik tárgy pedig a beszámolók szerint a széllel szemben forgott - emlékeztet cikkében a New York Post.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Obama a földönkívüliek témájáról beszélt. 2021-ben a The Late Late Show with James Corden című műsorban is titokzatosan fogalmazott: