A kutatások szerint ez a 7 meglepő testi sajátosság arra utal, hogy egy ősi emberfaj leszármazottja vagy

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 15:15
DNSgéngénállományneandervölgyi
Érdekes dologra figyeltek fel a kutatók. A tudomány csodájának köszönhetően kiderült, hogy sok ember DNS-ében ma is ősi embercsoportok nyomai találhatók. Vajon a te testedben is ott vannak a neandervölgyi gének?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az emberi evolúció során több emberfaj élt egymás mellett. Találkoztak, keveredtek, és ennek nyomait néhány ember még ma is magában hordozza. Ezek a jelek arra utalnak, hogy te magad is a neandervölgyi génörökség részese vagy!

Neandervölgyi géneket vizsgáló tudós egy koponyát tart a kezében.
Neandervölgyi géneket hordozhatsz, ha ezek a tulajdonságok igazak rád! Fotó: Frame Stock Footage /  Shutterstock 
  • Kutatások szerint az Európában és Ázsiában élő emberek genetikai állományának egy kis része a neandervölgyiektől származhat.
  • A génörökség ma is befolyással lehet a hordozókra.
  • Ezek a jelek utalhatnak arra, hogy valaki neandervölgyi géneket hordoz.

Kik voltak a neandervölgyiek?

A neandervölgyiek a Homo sapiens közeli rokonai voltak. Több százezer évvel ezelőtt Európa és Ázsia területén éltek, és sokáig párhuzamosan léteztek a modern emberrel. A kutatások becslése szerint az Európában és Ázsiában élő emberek genetikai állományának néhány százaléka a neandervölgyiektől származik. Ez a pár százalék azonban még ma is hatással lehet bizonyos tulajdonságokra és biológiai folyamatokra. Mutatjuk, milyen jelek utalhatnak arra, ha valaki a génörökség részese!

7 jel, hogy neandervölgyi géneket hordozol

1. Egyenes haj

Az egyik legszembetűnőbb jel a hajtípus. Egyes genetikai variációk – amelyeket a kutatók a neandervölgyiekhez kötnek – vastagabb, erősebb hajszálakat és/vagy egyenes hajat eredményeznek.

2. Vörös haj

A vörös hajszín egy ritka genetikai jelenség. A vizsgálatok alapján a neandervölgyiek között is előfordulhatott ez a hajszín, és bizonyos génváltozatai a mai emberekhez is eljuthattak. Ez nem jelenti azt, hogy minden vörös hajú ember neandervölgyi leszármazott, de a genetikai kapcsolat lehetősége egyértelműen magasabb.

3. Korán kelő típus

A kutatások szerint a cirkadián ritmusunk – vagyis az, hogy inkább korán kelünk vagy későn fekszünk – részben genetikai eredetű. A korai ébredésre hajlamosító gének között szerepelnek olyanok, amelyek a neandervölgyi DNS-hez köthetők.

A neandervölgyi ember génállománya azért alakult így, mert a hidegebb, északi területeken alkalmazkodnia kellett a rövid nappalokhoz és a változó fényviszonyokhoz.

4. Ősi immunrendszer

A neandervölgyi gének az immunrendszer működését is befolyásolhatják. Azoknál, akik hordozzák az ősi géneket, gyakrabban fordulhatnak elő például allergiás reakciók vagy bizonyos fertőzésekre való hajlam.

Neandervölgyi géneket hordozó emberek a tábortűz körül.
A kutatók szerint ezek a gének egykor a környezeti kórokozók elleni védelemben segítették a neandervölgyieket. Fotó: Denis---S /  Shutterstock 

5. Alacsony fájdalomküszöb

A fájdalomérzékenység is összefüggésben állhat az ősi génekkel. A neandervölgyi génváltozatok befolyásolhatják az idegrendszer fájdalomérzékelését, így az érintettek intenzívebben élhetik meg ugyanazt az ingert, mint mások.

6. Nikotinfüggőség

Meglepő módon a nikotinfüggőségre való hajlam is összefügghet az ősi génekkel. Léteznek olyan, neandervölgyiektől származó mutációk, amelyek az agy jutalmazó rendszerének működését befolyásolva megnehezítik a nikotinról való leszokást.

7. Termékenység

Sok európai nőben megtalálható egy génváltozat, amely a progeszteron hormonhoz kapcsolódik, és hozzájárulhat a fokozott termékenységhez. Feltehetően ez a gén is neandervölgyi eredetű, így a termékenységre fogékony nők is a neandervölgyi leszármazottak közé tartozhatnak.

A következő videóban a neandervölgyiekről szóló legnagyobb mítoszokat hallhatod meg:

