A kutatások szerint ez a 7 meglepő testi sajátosság arra utal, hogy egy ősi emberfaj leszármazottja vagy

Az emberi evolúció során több emberfaj élt egymás mellett. Találkoztak, keveredtek, és ennek nyomait néhány ember még ma is magában hordozza. Ezek a jelek arra utalnak, hogy te magad is a neandervölgyi génörökség részese vagy!
A neandervölgyiek a Homo sapiens közeli rokonai voltak. Több százezer évvel ezelőtt Európa és Ázsia területén éltek, és sokáig párhuzamosan léteztek a modern emberrel. A kutatások becslése szerint az Európában és Ázsiában élő emberek genetikai állományának néhány százaléka a neandervölgyiektől származik. Ez a pár százalék azonban még ma is hatással lehet bizonyos tulajdonságokra és biológiai folyamatokra. Mutatjuk, milyen jelek utalhatnak arra, ha valaki a génörökség részese!
Az egyik legszembetűnőbb jel a hajtípus. Egyes genetikai variációk – amelyeket a kutatók a neandervölgyiekhez kötnek – vastagabb, erősebb hajszálakat és/vagy egyenes hajat eredményeznek.
A vörös hajszín egy ritka genetikai jelenség. A vizsgálatok alapján a neandervölgyiek között is előfordulhatott ez a hajszín, és bizonyos génváltozatai a mai emberekhez is eljuthattak. Ez nem jelenti azt, hogy minden vörös hajú ember neandervölgyi leszármazott, de a genetikai kapcsolat lehetősége egyértelműen magasabb.
A kutatások szerint a cirkadián ritmusunk – vagyis az, hogy inkább korán kelünk vagy későn fekszünk – részben genetikai eredetű. A korai ébredésre hajlamosító gének között szerepelnek olyanok, amelyek a neandervölgyi DNS-hez köthetők.
A neandervölgyi ember génállománya azért alakult így, mert a hidegebb, északi területeken alkalmazkodnia kellett a rövid nappalokhoz és a változó fényviszonyokhoz.
A neandervölgyi gének az immunrendszer működését is befolyásolhatják. Azoknál, akik hordozzák az ősi géneket, gyakrabban fordulhatnak elő például allergiás reakciók vagy bizonyos fertőzésekre való hajlam.
A fájdalomérzékenység is összefüggésben állhat az ősi génekkel. A neandervölgyi génváltozatok befolyásolhatják az idegrendszer fájdalomérzékelését, így az érintettek intenzívebben élhetik meg ugyanazt az ingert, mint mások.
Meglepő módon a nikotinfüggőségre való hajlam is összefügghet az ősi génekkel. Léteznek olyan, neandervölgyiektől származó mutációk, amelyek az agy jutalmazó rendszerének működését befolyásolva megnehezítik a nikotinról való leszokást.
Sok európai nőben megtalálható egy génváltozat, amely a progeszteron hormonhoz kapcsolódik, és hozzájárulhat a fokozott termékenységhez. Feltehetően ez a gén is neandervölgyi eredetű, így a termékenységre fogékony nők is a neandervölgyi leszármazottak közé tartozhatnak.
