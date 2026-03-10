A kutatások szerint ez a 7 meglepő testi sajátosság arra utal, hogy egy ősi emberfaj leszármazottja vagy

Az emberi evolúció során több emberfaj élt egymás mellett. Találkoztak, keveredtek, és ennek nyomait néhány ember még ma is magában hordozza. Ezek a jelek arra utalnak, hogy te magad is a neandervölgyi génörökség részese vagy!

Neandervölgyi géneket hordozhatsz, ha ezek a tulajdonságok igazak rád! Fotó: Frame Stock Footage / Shutterstock

Kutatások szerint az Európában és Ázsiában élő emberek genetikai állományának egy kis része a neandervölgyiektől származhat.

A génörökség ma is befolyással lehet a hordozókra.

Ezek a jelek utalhatnak arra, hogy valaki neandervölgyi géneket hordoz.

Kik voltak a neandervölgyiek?

A neandervölgyiek a Homo sapiens közeli rokonai voltak. Több százezer évvel ezelőtt Európa és Ázsia területén éltek, és sokáig párhuzamosan léteztek a modern emberrel. A kutatások becslése szerint az Európában és Ázsiában élő emberek genetikai állományának néhány százaléka a neandervölgyiektől származik. Ez a pár százalék azonban még ma is hatással lehet bizonyos tulajdonságokra és biológiai folyamatokra. Mutatjuk, milyen jelek utalhatnak arra, ha valaki a génörökség részese!

7 jel, hogy neandervölgyi géneket hordozol

1. Egyenes haj

Az egyik legszembetűnőbb jel a hajtípus. Egyes genetikai variációk – amelyeket a kutatók a neandervölgyiekhez kötnek – vastagabb, erősebb hajszálakat és/vagy egyenes hajat eredményeznek.

2. Vörös haj

A vörös hajszín egy ritka genetikai jelenség. A vizsgálatok alapján a neandervölgyiek között is előfordulhatott ez a hajszín, és bizonyos génváltozatai a mai emberekhez is eljuthattak. Ez nem jelenti azt, hogy minden vörös hajú ember neandervölgyi leszármazott, de a genetikai kapcsolat lehetősége egyértelműen magasabb.

3. Korán kelő típus

A kutatások szerint a cirkadián ritmusunk – vagyis az, hogy inkább korán kelünk vagy későn fekszünk – részben genetikai eredetű. A korai ébredésre hajlamosító gének között szerepelnek olyanok, amelyek a neandervölgyi DNS-hez köthetők.

A neandervölgyi ember génállománya azért alakult így, mert a hidegebb, északi területeken alkalmazkodnia kellett a rövid nappalokhoz és a változó fényviszonyokhoz.

4. Ősi immunrendszer

A neandervölgyi gének az immunrendszer működését is befolyásolhatják. Azoknál, akik hordozzák az ősi géneket, gyakrabban fordulhatnak elő például allergiás reakciók vagy bizonyos fertőzésekre való hajlam.