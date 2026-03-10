„Ő sokkal viccesebb nálam” - Steve Carell 30 év házasság után is rajong a feleségéért

Steve Carell elárulta a hosszan tartó házasság titkát. Szerinte felesége, Nancy sokkal viccesebb nála – közölte a People. A világsztár őszintén beszélt családi életéről és karrierjéről, valamint arról: hogyan alakult kapcsolata az évek folyamán feleségével.
Steve Carell a L'Officiel címlapinterjújában beszélt arról, hogy számára a színészet csak munka és szabadidejét leginkább feleségével, Nancy Carellel tölti. A kapcsolatuk ugyanis még mindig tökéletesen működik.
Vannak hobbijaim. Sportolok és a gyerekekkel lógok...
— mondta a magazinnak.
A feleségemmel próbálunk többet utazni, így hogy már kirepültek a gyerekek.
Steve és Nancy a 90-es évek elején találkoztak Chicagóban, amikor mindketten a Second City komédiatársulat tagjai voltak. 5 évre rá, 1995 augusztusában pedig össze is házasodtak. Két gyermekük született: a 24 éves Annie és a 21 éves Johnny. Amikor a hírnévről kérdezték, a színész elmondta, fontos volt számára, hogy a gyerekei normális életet éljenek.
A feleségemmel nem vagyunk bulizós típusok. Szeretem a munkát és vannak barátaim, de nem járunk el sokat. A barátaink többsége a gyerekeink osztálytársainak szülei
Az interjú során arról is beszélt, milyen a kapcsolata Nancyvel.
Együtt olvassuk a forgatókönyveket és 30 év házasság után már elég jól ismerjük egymást
— mondta.
Tényleg befejezzük egymás mondatait, de akik ismernek minket, tudják, hogy ő sokkal viccesebb nálam. Rendkívül tehetséges és okos ember. És tudod… egy igazi bombázó
