7 elképesztő dolog, amit jégbe fagyva találtak – Ezekről fogadjunk, még nem hallottál

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 19:45
A jég nemcsak hideg, hanem meglepően jó konzerváló anyag is. Ami egyszer belefagy, az gyakran évtizedekig, sőt évszázadokig szinte érintetlen marad, amíg a klímaváltozás vagy egy kutatás miatt előkerülnek ezek a leletek. Most hoztunk 7 jégbe fagyott leletet, amelyek létezéséről még talán nem is hallottál. Kíváncsi vagy? Olvass tovább, mert érdemes!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A következő felfedezések mind valódiak – és mind azt bizonyítják, hogy a jég néha jobb munkát végez, mint bármelyik mumifikáló mester. Következzen 7 különlegesen érdekes jégbe fagyott lelet!

Yuka, a gyapjas mammutbébi, egy elképesztő jégbe fagyott lelet.
Yuka, a gyapjas mammutbébi: 7 elképesztő jégbe fagyott lelet amiről, még fogadjunk nem hallottál!
Fotó: AFP / AFP
  • Ötzin, a jégemberen kívül még számos olyan leletről tudunk, amit érdemes megismerned.
  • Az inkák emberáldozatai jégbe fagyva.
  • Yuka, a fiatal gyapja mamut története.

7 jégbe fagyott lelet, amitől leesik az állad

1. Százéves whisky az Antarktiszon

Ernest Shackleton híres antarktiszi expedíciójának kunyhója alatt több láda, több mint 100 éves skót whisky-t találtak. Az ital olyan jó állapotban maradt meg, hogy a szakértők még az ízvilágát is elemezni tudták. Egy korty történelem.  

2. Yuka, a gyapjas mamutbébi

Szibériában, az örök fagy mélyén bukkantak rá Yukára, egy fiatal gyapjas mamutra. A teste annyira épen maradt meg, hogy a kutatók a belső szerveket és izomszöveteket is megvizsgálhatták. A lelet rengeteget elárult arról, hogyan éltek – és miért tűntek el – ezek az ősi állatok.

3. Egy fagyott napló az Antarktiszról

Egy korai brit expedíció sebészének kézzel írt naplója évtizedekig feküdt a jégtakaróban. Amikor előkerült, a bejegyzések még mindig olvashatók voltak. A sorokból pontos kép rajzolódott ki a mindennapokról, a nehézségekről és a túlélésről extrém körülmények között.

Százéves whisky az Antarktiszon (illusztráció), az egyik legérdekesebb jégbe fagyott lelet.
Százéves whisky az Antarktiszon (illusztráció)
Fotó: Jasper Neupane /  Shutterstock 

4. A „Glacier Girl” repülőgép

Ha a korábbi példák ellenére, még mindig kételkednél a jég konzerváló képességében, akkor most figyelj! Egy második világháborús vadászgép Grönlandon kényszerleszállást hajtott végre, majd teljesen eltűnt a jég alatt. Több mint 50 évvel később kiásták, restaurálták, és végül újra repült. Bizony!

5. Inka gyermekek a hegycsúcson

A jégben talált lelet, ami emlékeztet minket az inka kultúra emberáldozatainak borzalmaira. Az Andok egyik magas csúcsán három inka gyermek múmiáját találták meg. A hidegnek köszönhetően a ruháik, hajuk és arcvonásaik is szinte érintetlenek maradtak. A leletek sokat segítettek az inka rituálék megértésében.

6. Ötzi, a jégember  

Az egyik legismertebb tudományos lelet a történelemben. Az Alpok gleccsereiben bukkantak rá Ötzire, a több mint 5000 éves férfira. A teste olyan sok információt őrzött meg, hogy a kutatók az étrendjétől kezdve a betegségein át, egészen a halálának körülményeiig mindent feltérképezhettek. Egyetlen lelet, ami egy komplett életmódot tár fel. Elképesztő!

7. Egy 57 ezer éves farkaskölyök

Kanadában egy elképesztően jó állapotú, ősi farkaskölyök került elő a jégpáncél alól. Szőrzete és fogazata alapján pontos képet kaptak a kutatók arról, hogyan éltek ezek az állatok az utolsó jégkorszak idején.

Ezek a felfedezések nemcsak látványosak, hanem emlékeztetnek arra is, hogy a múlt sokszor közelebb van, mint hinnénk – csak éppen jégbe fagyva várja, hogy felfedezzék.

