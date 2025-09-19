A világ egyik legrégebbi megoldatlan bűnügyi rejtélyét vizsgálta egy nyomozó: ki volt Ötzi, a jégember gyilkosa?

Ötzi története a késő rézkorban kezdődött, és körülbelül Kr.e. 3250 körül, valahol a mai Ausztira és Olaszország határán, Ötz-völgyében ért véget, (ahonnan a múmia becenevét is kapta). Utóneve (jégember vagy jégmúmia) a halála utáni körülményeire utal, hiszen a gyilkosság után, Ötzi testét hamar hó vagy hideg víz fedte, így fagyott jéggé. 1991-ben túrázók bukkantak Ötzi végső nyughelyére, azóta egyre több kutatást és vizsgálatot végeztek a múmián és a tett helyszínén.

Élethű rekonstrukció Ötziről, a jégemberről.

Fotó: Bors

Mit tudunk ma a jégbe fagyott ősemberről?

Ironikus módon, a kegyetlen körülményeknek köszönhető, hogy ma ennyit tudunk Ötziről. A nagy mennyiségű jég, amely beborította, testét és holmiját épségben hagyta, így lehetett, hogy olyan sértetlen szerszámokra bukkantak nála, mint egy rézbalta, tegez és nyilak, hátizsák és más kézzel készített szerszámok.

De arról is hírt ad halálának helyszíne, hogyan közlekedett a hegyekben: cipőjét szalmával bélelte, sapkája medvebőrből, köpenye fűből készült.

A tudósokat és kutatókat a mai napig felettébb izgatja Ötzi esete, így megvizsgálták a múmia beleit is. A bélvizsgálatokból azt is megtudták, hogy a jégmúmia utoljára egy gímszarvast evett.

Ki volt Ötzi, a jégember?

Mindezekből tudhatjuk, hogy a jégbe fagyott ősember valószínűleg vadász volt, bár sok feltételezés kering arról is, hogy pásztor vagy valamiféle törvényen kívüli alak lehetett életében.

Valószínűleg vadászként élt a világhírű jégember.

Fotó: lorenza62 / Shutterstock

Érdekesség: Ötzi magán viseli a világ legrégebbi tetoválását A jégmúmia testén 61 tetoválást találtak. A testét díszítő mintákból a régészek arra következtetnek, hogy a társadalmi vagy gyógyászati céllal létrejött testdíszítés már Ötzi előtt is létezett.

Az 5000 éves megoldatlan gyilkossági ügy

Életének vége legalább olyan érdekfeszítő és rejtélyes, mint életmódja, ezért a régészek egy veterán gyilkossági nyomozót kértek fel az ügy felgöngyölítéséhez.

Így halt meg Ötzi:

A jégember nem akárhogyan hunyt el; egy halálos nyíl találta el a bal vállát. A találat helye nem volt véletlen. Ötzi gyilkosa szándékkal ölt, hiszen ezt a pontot a korabeli vadászok a biztos, gyors halál érdekében, tudatosan célozták meg.