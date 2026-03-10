Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Azonosították Rihanna fegyveres támadóját - A 35 éves nőt már többször lekapcsolták a zsaruk

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 16:25
Újabb részletek láttak napvilágot az énekesnő házát ért fegyveres támadással kapcsolatban. A hatóságoknak sikerült azonosítani Rihanna támadóját.
Fekete Ágnes
Drámai jelenetek játszódtak le Los Angeles egyik elit negyedében, amikor lövések dördültek el Rihanna luxusotthona közvetlen közelében. A világsztár a családjával együtt a házban tartózkodott, amikor a támadás történt, de szerencsére senkinek sem esett baja. A hatóságok pedig rövid időn belül elfogták a gyanúsítottat, és azóta több sokkoló részlet is napvilágra került a fegyveres támadó kilétével kapcsolatban.

Rihanna házát ért lövöldözés során szerencsére senki nem sérült meg
Rihanna és családja szerencsére nem sérült meg a lövöldözésben Beverly Hillsben
Fotó: Yoann Ouahcene / Bestimage /  Northfoto

Rihanna gyerekei is otthon voltak

A rendőrség azonosította azt a személyt, aki a gyanú szerint több lövést is leadott Rihanna Los Angeles-i otthonára. A hatóságok szerint az énekesnő támadója egy 35 éves nő, Ivanna Lisette Ortiz, aki egy fehér Teslából nyitott tüzet az énekesnő házára egy AR-15 típusú félautomata fegyverrel. A lövések az utcáról dördültek el, és több golyó is eltalálta a luxusvilla kapuját, illetve a ház külső részét. A rendőrség a támadót rövid időn belül elfogta a környéken, az autóban pedig megtalálták a fegyvert is.

Rihanna fegyveres támadóját gyilkossági kísérlet vádjával vették őrizetbe, és jelenleg a Los Angeles-i Fogvatartó Központban van. Az óvadék összegét pedig tízmillió dollárban határozták meg. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a rendőrök pedig azt vizsgálják, hogy pontosan mi motiválhatta a támadást. 

Rihanna fegyveres támadója nem először kerül összetűzésbe a hatóságokkal
Rihanna fegyveres támadója nem először kerül összetűzésbe a hatóságokkal
Fotó: ImagePressAgency/face to face /  Northfoto

Rihanna támadója már hetek óta zaklatta az énekesnőt

A hatóságok szerint Ivanna Lisette Ortiz korábban már többször is konfliktusba került a törvénnyel, és viselkedése a lövöldözés előtt is aggodalomra adott okot. A NewYorkPost beszámolója szerint a 35 éves nő az elmúlt időszakban több furcsa és fenyegető tartalmat tett közzé az interneten. Egyes videókban és bejegyzésekben kifejezetten Rihanna ellen fogalmazott meg vádakat és összeesküvés-szerű állításokat. Az egyik posztban például azt állította, hogy az énekesnő ellopott tőle valamit, sőt, boszorkánysággal is megvádolta a világsztárt. Rihanna támadója továbbá egy YouTube-csatornát is vezetett, ahol egy 'Praying Women's Journal' vagyis 'Imádkozó nők naplója' című videósorozatot tett közzé, amelyekben rendszeresen olvasott fel a Bibliából, és imádságokon keresztül próbált spirituális tanácsokat adni követőinek.

Mit lehet tudni Rihanna fegyveres támadójáról?

A nyomozás során az is kiderült, hogy a feltételezett támadó neve korábban már szerepelt rendőrségi ügyekben. A hatóságok szerint a nő ellen már gondatlan vezetés, a tárgyalás előtti szabadlábra helyezés feltételeinek megsértése és családon belüli erőszak miatt is indult eljárás. Az utóbbiban állítólag volt partnerét támadta meg, méghozzá a közös gyermekük jelenlétében. Az eset miatt a rendőrség már akkor is intézkedett, és a nő ellen akkor is eljárás indult. A nyomozók most azt próbálják kideríteni, hogy a Rihanna háza elleni támadás mögött személyes megszállottság, zaklatás vagy más indíték állhat-e. 

 

