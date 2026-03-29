A NASA tudósa is megerősítette: idegen műholdak keringenek a Föld körül

Elon Musk Starlink műholdjai miatt manapság egy aszteroida vagy valami egzotikusabb jelenség észlelése szinte lehetetlen feladat a csillagászok számára. A NASA egyik tudósa azonban furcsa dolgot fedezett fel az égbolton.

Mit talált a NASA tudósa?

Az első műhold 1957-es felbocsátása előtt készült éjszakai égboltfelvételek újraértékelése olyan bizonyítékokat tárt fel, amelyek szerint a Föld körüli pályán gyorsan mozgó objektumok lehetnek vagy lehettek, amelyekre nincs egyértelmű tudományos magyarázat.

Az 1950 áprilisában készült képek kilenc gyorsan mozgó és látszólag fényvisszaverő objektumot ábrázolnak Föld körüli pályán. Ivo Busko, a NASA korábbi fejlesztője megismételte Beatriz Villarroel svéd csillagász munkáját, bizonyítva, hogy valami furcsa keringett a bolygónk körül évekkel a Szputnyik-1 felbocsátása előtt.

Tekintettel arra, hogy ezeket a megfigyeléseket az első műholdunk előtti időszakban végezték, különösen figyelemre méltóvá válnak a földönkívüli intelligencia keresése kontextusában

- írta.

Többféle magyarázat is született a rendellenes észlelésekre: a szakértők szerint akár a nukleáris fegyverkísérletekből származó törmelékek is okozhatták a jelengéget. Számos vélemény szerint ugyanakkor ezek a különös objektumok akár egy idegen civilizáció által létrehozott műholdak is lehettek, amelyek a Földet kémlelték, miközben az emberiség belépett a nukleáris korszakba.

Dr. Villarroel azt állítja, hogy a felvetett természetes magyarázatok többsége nem állja meg a helyét a vizsgálatok során.

A kilenc egyidejű átmeneti jelenséggel az a probléma, hogy kilenc ilyen jelenség jelenik meg egy nagyon keskeny látómezőben. Ez semmilyen természetes magyarázattal nem indokolható.

Busko kutatásában hozzátette: az ilyen átmeneti jelenségeket nehéz összeegyeztetni a hagyományos csillagászati keretrendszerrel, ezért fontos, hogy szilárd megfigyelési alapot teremtsünk ezen események valóságának és viselkedésének vizsgálatához - írja a Daily Star.