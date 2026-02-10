Hiába próbálják titkolni: feljegyzések leplezték le, itt találtak UFO-kat

Egy volt tengeralattjáró-technikus azt állítja, hogy tudomást szerzett az amerikai haditengerészet nyugtalanító feljegyzéseiről, amelyekben UFO-nak tűnő tárgyakról számolnak be.

Egy veterán számolt be UFO-észlelésekről /Fotó: PeopleImages / Shutterstock

2024-ben egy dokumentum hozott nyilvánosságra információkat nagy sebességgel száguldó, 21 darab azonosítatlan tárgyról. A kormány akkor elismerte ezeknek a megdöbbentő felfedezéseknek a szokatlanságát. Most egy Reddit-felhasználó számolt be arról, hogy egy veterán ismerőse mit is gondol az UFO-król.

A feljegyzett gyorsan mozgó objektumok azonosítatlan légi vagy víz alatti tárgyak (UASO-k), amelyek rendkívül nagy sebességgel haladnak, és amelyeket katonai eszközök észlelnek.

UFO-t észlelt a veterán?

A veterán egy szonárszobában dolgozott, ahol elmondása szerint számos azonosítatlan kontaktust jegyeztek fel egy fájlban, amely a haditengerészet összes információját tartalmazta arról, hogy más hajók milyen hangot adnak ki.

Azt mondta, hogy voltak olyan bejegyzések, amelyek nagyon furcsák voltak: az idegenek vagy rendkívül gyorsan mozogtak anélkül, hogy bármi azonosítható lett volna a környéken, ami ilyen zajt okozhatott volna, vagy egyszerűen csak szokatlan hangokat adtak ki, amelyek egyértelműen nem természetesek, és korábban nem hallottak hasonlót

- írta a felhasználó.

Bár bizonyos tárgyakat végül hétköznapi jelenségekként, például léggömbökként, madarakként vagy műholdakként azonosítottak, számos eset továbbra is megmagyarázatlan maradt.

Az AARO (Minden Tartományra Kiterjedő Anomália-felderítő Iroda) álláspontja szerint azonban a mai napig nincs bizonyíték a földönkívüli lények létezésére. Ennek ellenére több szervezettel együttműködve folyamatosan vizsgálják az eseteket, beleértve a korábban bejelentett 21 incidenst is - írja az MSN.