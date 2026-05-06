Mihályfi Luca: Rengeteg mélypontom volt

Mihályfi Luca még csak 22 éves, de máris olyan sikeres, amiről sokan álmodni sem mernek. Ám, mint mindenkinek, neki is vannak olyan időszakai, amikor inkább egy kicsit elzárkózik a külvilág elől.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci mindenben támogatják egymást (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Mihályfi Luca Hegyes Bercivel szeret visszavonulni

„Nem mindig vagyok az a kifejezetten szociális típus, vannak napok, amikor inkább visszahúzódom. Ilyenkor szeretek egy kicsit begubózni, otthon lenni Bercivel, és nem találkozni senkivel. Ezek az időszakok sok erőt adnak: ilyenkor tudok igazán magammal foglalkozni, edze­ni, feltöltődni, átgondolni, hol tartok és merre szeretnék továbbmenni. Ilyenkor azt is jobban látom, hogy azok az akadályok, amiken épp keresztülmegyek, valójában nem is olyan nagyok" – mondta Mihályfi Luca a hot!-nak a Glamour Women of the Year gálán. „Szerintem nagyon fontosak ezek a mentális megküzdési mechanizmusok, mert az elmúlt években én is nagyon sokat erősödtem lelkileg. Emiatt nem rendítenek meg úgy a nehézségek, mint régen, és ebben hatalmas szerepük van azoknak az embereknek is, akik körülvesznek. Fantasztikus, támogató közegem van, és úgy gondolom, hogy az őszinte, hátsó szándék nélküli támogatás mindennél fontosabb. Velük mindig jó időt tölteni.”

A Nagy Duettben a döntőig meneteltek (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Sokat köszönheti Mihályfi Luca szüleinek

Az énekesnőt az X-­Fak­tor­ban ismerhette meg a közönség, azóta pedig sorra valósítja meg az el­kép­ze­lé­seit.

„Az álmaimat szerintem már nem is nagyon tudom ennél nagyobbra szabni, mert hiszek abban, hogy ha valaki kitűz egy célt, és következetesen dolgozik érte, akkor az előbb-utóbb megvalósul. Nekem az X-Faktor volt az a meghatározó élmény, ami az egész karrieremet elindította. Ha akkor nem veszem a bátorságot, ma biztosan nem lennék itt. Azóta is rengeteg ember támogat, és nagyon sokat köszönhetek a csapatomnak, a szerelmemnek és a családomnak, de azt gondolom, minden nő számára fontos, hogy saját magát is elismerje” – mondta.

Több műsorban is megmutatta már a tehetségét Luca (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Mihályfi Luca párja is ott volt a díjátadón

Lucából a színpadon folyamatosan árad a magabiztosság és az önbizalom, ám ahhoz, hogy ez kialakuljon, sokat kellett dolgoznia. Mint mondja, neki is voltak nehezebb időszakai.