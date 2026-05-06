Kis eső után ismét tombolhat majd a nyárias meleg

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 06:30
Bár marad a kellemes, 20 fok feletti tavaszi idő, a következő napokban egyre több felhő, zápor és helyenként zivatar érkezik.

A napsütést többször is viharosabb időjárás szakíthatja meg, de komoly lehűlésre továbbra sem kell készülni.

Nyárias meleget hoz nekünk az időjárás
Így alakul a napokban az időjárás

Május 6-án, szerdán már nyoma sem lesz a zavartalan napsütésnek: délnyugat felől fokozatosan vastagszik a gomolyfelhőzet, és kezdetben a Dunántúlon, majd az ország egyre több pontján alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. A hőmérséklet ennek ellenére kellemes marad, 20 és 27 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk.

Csütörtökön a reggeli csapadékzóna után ugyan átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de nem nyugodhatunk meg teljesen: délután ismét megnő a záporok és zivatarok esélye. Közben a szél is feltámad, eleinte délnyugati, majd északnyugati irányból érkeznek élénk lökések. A nappali felmelegedés 23 fok körül alakul.

Pénteken is marad a változékony kép: a napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, és elszórtan újabb eső sem kizárt. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, a hőmérők pedig 22 fok körüli maximumot mutathatnak.

A hétvége elején viszont ismét biztatóbb fordulat körvonalazódik. Szombaton a változó felhőzet mellett többórás napsütés ígérkezik, bár helyenként még kialakulhat egy-egy zápor. A déli, délkeleti szél megélénkül, ezzel együtt melegebb levegő érkezik fölénk, így délután már 21 és 27 fok közé emelkedhet a hőmérséklet – írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
