Az Exatlon Kihívója felállt a padlóról: „Elképzeltem, hogy miket mondanának nekem”

Hétfőn befordultunk az Exatlon Hungary 2026-os évadának utolsó előtti hetére, és ezzel együtt pénteken már a verseny csapatos szakasza is véget ér. A Kihívók ráadásul el is bukták az mostani bázisjátékot, amivel nem csak a kényelemről kellett lemondaniuk. A profi sportolók a győzelemmel ugyanis azt a lehetőséget is megszerezték, hogy videóhívásban beszélhettek szeretteikkel, ami mindannyiukat teljesen feltöltötte. Ezzel szemben a Kihívók nagyon összetörtek, de Sótonyi Borókának még így is sikerült előnyt kovácsolnia a verségből, amiről most a Borsnak mesélt.
A Kihívók Sótonyi Borókája nyerte a tegnapi női medáljátékot, ezzel hatalmas előnyt szerezve az esetleges párbajra vagy az Exatlon döntő hetére, ahol már egyéniben kell bizonyítaniuk a versenyzőknek. Elmondása szerint ebben ráadásul épp a családja hiánya segített.
A csapat nagyon szerette volna megnyerni a videóhívást és személyesen én is tudtam volna töltődni a családom, az édesanyám szavaiból, szóval nagyon vágytam rá. Viszont elképzeltem, hogy miket mondanának nekem és ezzel együtt próbáltam fókuszálni a medáljátékon, illetve élvezni magát a meccset. Úgyhogy talán az utolsó pillanatos lélekjelenlétem is ennek volt köszönhető, hogy éreztem a súlyát már annak, hogy mekkora tét itt az utolsó héten, az egyéni szakasz előtt
– vallotta be őszintén Boró.
És bár a medáljáték jól sikerült, az első végjáték első fordulóján a kékek maradtak alul, így Komsa Nikolett már biztos párbajozó. Ezek után Boró nem is csodálkozik, hogy a lány nem örült a győzelmének, különösen, hogy egyre mélyebb a konfliktus közte, valamint Niki és Csóri Dorka között.
„Nyilván ahogy telnek a hetek egyre szorosabb barátságok szövődnek és minél nagyobb a klikkesedés csapaton belül, az annál jobban hátráltatja a csapat teljesítményét. Nekem sem esett annyira jól, amikor éreztem rajtuk, hogy nem örülnek az én medál-szerzésemnek. Azt gondolom, hogy valahol ez teljesen normális, viszont mégis emberek vagyunk és egészséges az is, hogy ez rosszul esik a másiknak, viszont ezeken túl kell tudnunk lendülni, úgyhogy én is ezt tettem” – mondta el a véleményét az Exatlon Sótonyi Borókája.
