Borzasztó tragédia: véletlenül halálra gázolta óvodás gyermekét egy édesapa

Szavak sincsenek arra a bajorországi tragédiára, ami Scheschenben történt, miután egy apa véletlenül halálra gázolta kislányát. A felfoghatatlan eset május 3-án vasárnap történt, amikor is a férfi a házuk előtti kocsifelhajtóról akart letolatni. Ekkor nem vette észre azt, hogy a jármű mögött ott tartózkodik óvódás gyermeke, akit így sajnos elütött. Így történt a tragédia.

Tragédia: apja gázolta halálra az óvodást / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Felfoghatatlan tragédia történt

A kislány a gázolás következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Habár azonnal mentőt hívtak hozzá, akik stabilizálását követően kórházba vitték őt, ott már nem tudták megmenteni az életét. A helyi hatóságok közlése szerint az egyelőre nem tisztázott, hogy a gyermek már az autó mögött állt-e, amikor az apa beszállt, vagy csak később került oda.

A férfi a tragédia óta sokkos állapotban van, pszichológiai segítséget kap

- írja a Bild kiemelve, a rendőrök jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.