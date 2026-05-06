Borzasztó tragédia: véletlenül halálra gázolta óvodás gyermekét egy édesapa

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 06:00
A családfő sokkos állapotban van a szörnyű baleset óta.

Szavak sincsenek arra a bajorországi tragédiára, ami Scheschenben történt, miután egy apa véletlenül halálra gázolta kislányát. A felfoghatatlan eset május 3-án vasárnap történt, amikor is a férfi a házuk előtti kocsifelhajtóról akart letolatni. Ekkor nem vette észre azt, hogy a jármű mögött ott tartózkodik óvódás gyermeke, akit így sajnos elütött. Így történt a tragédia.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

 

Felfoghatatlan tragédia történt

A kislány a gázolás következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Habár azonnal mentőt hívtak hozzá, akik stabilizálását követően kórházba vitték őt, ott már nem tudták megmenteni az életét. A helyi hatóságok közlése szerint az egyelőre nem tisztázott, hogy a gyermek már az autó mögött állt-e, amikor az apa beszállt, vagy csak később került oda. 

A férfi a tragédia óta sokkos állapotban van, pszichológiai segítséget kap

- írja a Bild kiemelve, a rendőrök jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
