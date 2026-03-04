„Öt napig voltam kómában: megjártam a poklot és egy üzenettel tértem vissza”

Gerhard Schug 2020-ban úgy döntött, hogy véget vet az életének, azonban egy olyan élményben volt része, amely örökre megváltoztatta. Állítása szerint halálközeli élménye során az ördög mellett ült.

Halálközeli élménye során az ördög trónja mellett ült az édesapa

Az egyik lánya 2019-es halála után Gerhard magányosnak érezte magát, és már akkor súlyos betegségekkel kellett megküzdenie: gerincsérülése, Parkinson-kórja és tüdőbetegsége volt. Korábban felépült egy szívrohamból, emellett bipoláris zavarral, depresszióval és borderline személyiségzavarral is diagnosztizálták. 2020-ban már nem akarta tovább folytatni az életét.

„Nem volt egyetlen konkrét esemény, ami az öngyilkossághoz vezetett. A magány elsöprő érzése volt, és a vágy, hogy a halott lányommal lehessek” - emlékezett vissza.

Gerhard meg volt győződve arról, hogy van élet a halál után. A férfi végül a kórház intenzív osztályán tért magához, és akkor tudatosult benne, hogy halálközeli élményben volt része. Mindenre tisztán emlékszik. Elmesélte a szörnyűségeket, amiket odaát látott:

„Volt ott egy kőből készült palota, szürke és hatalmas, magas, ívelt tetővel, amilyeneket Kínában vagy Japánban látni, és volt ott egy trón. Ez egy háttámla nélküli, lapos trón volt, úgy nézett ki, mint egy kőtömb, és az ördög ült rajta. Felülről nézett le egy mólóra, amely a tengerbe nyúlt, ahol balra és jobbra csónakok horgonyoztak, régi csónakok, amelyek szintén japán stílusúnak tűntek. Ezek a csónakok ott álltak, és lelkeket vittek az ördög elé.”

Gerhard elárulta, hogy katolikus neveltetést kapott, és elgondolkodott azon, vajon ez befolyásolta-e a halálközeli élményét.

Hozzátette: „Mindenesetre láttam az ördögöt, forróság volt, és valóban voltak szarvai, pontosan úgy, ahogy az ember egy tipikus ördögöt elképzel. Egy idő után rájöttem, hogy válogatás történik a hozzá vitt lelkek között.”

Úgy érezte, mintha az események sűrűjében lenne, az ördög mellett ült, és mindent látott.

„Tudom, vannak, akik azt mondják, hogy ez csak delírium vagy elvonási tünet, de én tudom, hogy ott jártam.”