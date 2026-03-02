"24 percig nem vert a szívem. A mai napig megnyugvást merítek az élményből"

Lauren Canaday 24 percig volt a klinikai halál állapotában, miután súlyos szívrohamot kapott. Habár férje azonnal újraélesztésbe kezdett a mentők kiérkezéséig, közel fél órába telt, mire az amerikai nőnek újra verni kezdett a szíve. A történtek megváltoztatták Lauren élethez való hozzáállását. Egyet azonban kiemelt: nem volt vakító fény az alagút végén, mint sokaknak a halálközeli élményük során.

Lauren Canaday elárulta, mit élt át halálközeli élménye során Fotó: YouTube

Ezt élte át halálközeli élménye során az asszony

Csak egy rendkívüli békeérzésre emlékszem. Ez a béke hetekig velem maradt azután is, hogy felébredtem. A mai napig megnyugvást merítek az élményből. Olyannyira, hogy néha még arra a helyre is visszamegyek, ahol összeestem. Egyáltalán nem félek többé a haláltól. Annak ellenére, hogy nem láttam semmi konkrét dolgot, egyáltalán nem aggaszt

- közölte Lauren, aki mióta szívrohamot kapott, két részre osztotta életét: a kis híján tragikus élmény előttire és a felépülés utáni időszakra.

Úgy érzem, az első életem februárban véget ért, és a második életemre ébredtem fel. Az emberek azt mondják, jól nézek ki, de ez mindig olyan furcsa érzés. Mert nem érzem magam ugyanannak az embernek, nem vagyok már a régi önmagam. Jelenleg egy beültetett defibrillátorral élek. Ez állandóan arra emlékeztet, milyen közel álltam ahhoz, hogy vége legyen mindennek. Megrázó volt, de kizárólag pozitív érzésekkel tudok rá visszatekinteni

- árulta el, kiemelve, magához térését követően nem emlékezett a szívrohamot megelőző hétre egyáltalán, és felépülése során az olyan lapvető feladatok is nehezére estek, mint például a beszéd és az írás - írja a Mirror.