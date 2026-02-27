Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sivatagi homoktengerben rekedt a Tankcsapda: "Kevés olyan zenekar van a világon, ami ilyen hülyeségeket csinálna!"

Budapest-Bamako Rally
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 10:55
sivatagTankcsapdakoncert
A zenekar Marokkóba indult koncertezni, amikor a baj bekövetkezett. A Tankcsapda turnékamionja teljesen elásta magát a sivatagban.

Nagy fába vágta fejszéjét a Tankcsapda, ugyanis Lukács Laci és Fejes Tamás elindult a Budapest-Bamako 2026-on, ami a világ legnagyobb amatőr ralija. A zenekar útközben már több akadállyal is találkozott, amire nem voltak felkészülve. 

Tankcsapda koncert Bamako: Lukács Laci és Fejes Tomi csak egymásra számíthatnak a sivatagban.
Tankcsapda koncert Bamako ralin is lesz: Lukács Laci és Fejes Tomi csak egymásra számíthatnak a sivatagban (Fotó: Kalocsai Richárd)

A Tankcsapda tagjai komoly kihívás előtt állnak

A Budapest-Bamako egy közel 9 ezer kilométeres jótékonysági túra és verseny Budapesttől Bamakóig. Ez leginkább Afrikáról, közös kalandozásról és extrém kihívásokról szól, a futam a korai afrikai ralik kalandját és hangulatát idézi. Az út során rengeteg veszéllyel kell szembenéznie a vállalkozó szelleműeknek, többek között például autórablással, kiszáradással, napszúrással, technikai problémákkal, homokviharokkal, vécéből kimászó mérges kígyókkal és még sorolhatnánk, a lista végeláthatatlan hosszú. Mindezt még az is megkoronázza, hogy baj esetén mindenki csak saját magára számíthat, így a végtelennek tűnő út során Lukács Laci és Fejes Tamás is csak egymásra számíthat. És ha már ott vannak, koncerteznek egyet a sivatagban. 

Kevés olyan zenekar van a világon, ami ilyen hülyeségeket csinálna, de a Tankcsapdára mindig is jellemző volt, hogy igyekszik keresni olyan új kihívásokat, meg olyan új lehetőséget, amiktől izgalmas vagy érdekes lehet a zenekari létezés még 30 év után is

- mesélte Lukács Laci a Tények Plusznak. A Tankcsapda tagjai tehát cseppet sem rémültek meg a kihívástól, sőt. 

A sivatagban csendülnek fel a Tankcsapda dalok

A zenekar szerda este Marokkóban állomásozott, ahol a szélfútta homokdűnék között megbújt egy kis oázis is, itt helyezkednek el azok a bungalók, ahol a Tankcsapda koncertezik majd. 

Az út már idáig is tartogatott meglepetéseket, például horrorfilmbe illő sáskajárással találkoztak, de a legijesztőbb pillanatok akkor következtek, amikor megtudták, hogy a felszerelésüket szállító kamion nagy bajba került. A koncert technikai felszerelésének kijuttatását ugyanis egy logisztikai cég szervezte, ám menet közben bekövetkezett baj.

A kamion az egyik pillanatban letért az aszfaltos részről és belement a sivatagi homokba, majd körülbelül 5 méter után teljesen elakadt. Egy ilyen helyzetben hétköznapi megoldásokra esély sincs, így a kamion több órát rostokolt egy helyben, majd katonai segítséggel sikerült kihúzniuk és így végül átjutottak a sivatagon. Nos, vélhetően az extrém körülményekről és a helyszín adta meglepetésekről még bőven fogunk hallani, remélhetőleg Lukács Laci és Fejes Tomi pedig sikerrel veszik majd az akadályokat. A legnagyobb probléma egyébként megoldódott a zenekar háza táján, ugyanis végre megtalálta a Tankcsapda új gitárosát

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu