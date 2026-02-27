Sivatagi homoktengerben rekedt a Tankcsapda: "Kevés olyan zenekar van a világon, ami ilyen hülyeségeket csinálna!"

Nagy fába vágta fejszéjét a Tankcsapda, ugyanis Lukács Laci és Fejes Tamás elindult a Budapest-Bamako 2026-on, ami a világ legnagyobb amatőr ralija. A zenekar útközben már több akadállyal is találkozott, amire nem voltak felkészülve.

Tankcsapda koncert Bamako ralin is lesz: Lukács Laci és Fejes Tomi csak egymásra számíthatnak a sivatagban (Fotó: Kalocsai Richárd)

A Tankcsapda tagjai komoly kihívás előtt állnak

A Budapest-Bamako egy közel 9 ezer kilométeres jótékonysági túra és verseny Budapesttől Bamakóig. Ez leginkább Afrikáról, közös kalandozásról és extrém kihívásokról szól, a futam a korai afrikai ralik kalandját és hangulatát idézi. Az út során rengeteg veszéllyel kell szembenéznie a vállalkozó szelleműeknek, többek között például autórablással, kiszáradással, napszúrással, technikai problémákkal, homokviharokkal, vécéből kimászó mérges kígyókkal és még sorolhatnánk, a lista végeláthatatlan hosszú. Mindezt még az is megkoronázza, hogy baj esetén mindenki csak saját magára számíthat, így a végtelennek tűnő út során Lukács Laci és Fejes Tamás is csak egymásra számíthat. És ha már ott vannak, koncerteznek egyet a sivatagban.

Kevés olyan zenekar van a világon, ami ilyen hülyeségeket csinálna, de a Tankcsapdára mindig is jellemző volt, hogy igyekszik keresni olyan új kihívásokat, meg olyan új lehetőséget, amiktől izgalmas vagy érdekes lehet a zenekari létezés még 30 év után is

- mesélte Lukács Laci a Tények Plusznak. A Tankcsapda tagjai tehát cseppet sem rémültek meg a kihívástól, sőt.

A sivatagban csendülnek fel a Tankcsapda dalok

A zenekar szerda este Marokkóban állomásozott, ahol a szélfútta homokdűnék között megbújt egy kis oázis is, itt helyezkednek el azok a bungalók, ahol a Tankcsapda koncertezik majd.

Az út már idáig is tartogatott meglepetéseket, például horrorfilmbe illő sáskajárással találkoztak, de a legijesztőbb pillanatok akkor következtek, amikor megtudták, hogy a felszerelésüket szállító kamion nagy bajba került. A koncert technikai felszerelésének kijuttatását ugyanis egy logisztikai cég szervezte, ám menet közben bekövetkezett baj.

A kamion az egyik pillanatban letért az aszfaltos részről és belement a sivatagi homokba, majd körülbelül 5 méter után teljesen elakadt. Egy ilyen helyzetben hétköznapi megoldásokra esély sincs, így a kamion több órát rostokolt egy helyben, majd katonai segítséggel sikerült kihúzniuk és így végül átjutottak a sivatagon. Nos, vélhetően az extrém körülményekről és a helyszín adta meglepetésekről még bőven fogunk hallani, remélhetőleg Lukács Laci és Fejes Tomi pedig sikerrel veszik majd az akadályokat. A legnagyobb probléma egyébként megoldódott a zenekar háza táján, ugyanis végre megtalálta a Tankcsapda új gitárosát.