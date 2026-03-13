Ma lenne 43 éves Tompos Kátya: megható módon emlékeznek rá

2024 májusában az egész országot megrázta a hír, hogy mindössze 41 éves korában elhunyt az ismert színésznő és énekesnő, Tompos Kátya, aki hosszú ideje komoly betegséggel küzdött. A Jászai Mari-díjas magyar színművésznőt máig rengetegen gyászolják, hatalmas űrt hagyott maga után családjában, kollégáiban és rajongóiban is.
A tragikus sorsú Tompos Kátya ma lenne 43 éves, ezért barátai és szerettei egy zárt körű eseményen emlékeznek meg róla a 3K Kaszásdűlői Kulturális Központban, ahol megható módon állítanak emléket a színésznőnek, ugyanis elindítottak egy kezdeményezést azzal kapcsolatban, hogy róla nevezzék el a színháztermüket.
Ez egy nagyon szép gesztus a 3K részéről, s örömmel veszek részt az eseményen, ahol Kátyára emlékezünk!
– mondta a Blikknek a kezdeményezéssel kapcsolatban az ismert zeneszerző, Hrutka Róbert, aki jó barátja és támogatója volt Tompos Kátyának.
