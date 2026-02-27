Bochkor Gábor exkluzív interjú a Bamakóról: "Finoman szólva is szokatlanok voltak a körülményeink!"

Sokan, köztük a Bochkor stábtagjainak családtagjai is próbálták elérni a honi rádiózás fenegyerekeit, miután szerdán megérkeztek a csütörtöki adás helyszínére, vagyis a marokkói sivatag kellős közepére. Oda, ahol az internet hatótávolsága gyakorlatilag alig mérhető. Végül lapunknak írásban sikerült utolérnie Bochkor Gábort és Háder Györgyöt, akik rövid interjút adtak, így olvasóink első kézből kaphatnak némi ízelítőt a nem mindennapi kalandról.

Bochkor Gábor és Háder György a marokkói sivatag közepéről jelentkezett be csütörtök reggel (Fotó: Bochkor Gábor)

Bochkor Gábor autója volánjánál mindig stabil, így a Bamakón is

Bors: Mi volt az első kulturális sokk, amikor megérkeztetek Marokkóba?

Bochkor Gábor & Háder György: Európai szemmel nézve a helyi közlekedés első nekifutásra teljesen átláthatatlan, értelmezhetetlen és kaotikus. Mindenki arra és úgy halad, ahogyan a kedve tartja.

Viszont ha jobban megfigyeli az ember, meglátja benne a rendszert és még a logikát is. Minden közlekedő nagyon figyel a másikra és ettől aztán flottul működik az egész. Szó mi szó, van egy hangulata...

Bors: Ha mint versenyzők lennétek jelen, kire milyen feladat hárulhatna? Kinek miben rejlene az erőssége?

H.GY.: Bochi köztudottan erős a vezetésben, így biztosan ő ülne a volán mögött. Nem is hiszem, hogy ezt a posztot bárkinek is szívesen átadná. Én viszont a fesztiválos rutinomat venném elő. Tudom, hogy kell stabilan és gyorsan sátrat verni, ismerem a kempingben zuhanyzás minden csínját-bínját. Illetve nálam van a tábori körülmények közötti piahűtés tudományának Szent Grálja is.

Bors: Hogy telt az adás előtti estétek ott a sivatag közepén?

B.G. & H.GY.: Ahogy megérkeztünk a homokdűnék közé rejtett kis oázisba, azonnal elkezdődött a csütörtöki adás szervezése, vagyis leginkább egyeztetéssekkel telt a napunk. A Bamako mezőnyében rengeteg jó arccal ismerkedtünk meg, miközben igyekeztünk beépülni közéjük. Aztán buliztunk kicsit a Tankcsapda koncertjén, de utána, vagyis este tíz körül visszavonultunk a sátrainkba, hiszen hajnalban indult az élő adás.

Bochkor Gábor rádiós kihívást teljesített Háder Györggyel és a Retro Rádió stábjával, de már úton is vannak haza, Budapest felé (Fotó: Bochkor Gábor)

A Budapest-Bamako rali izgalmairól: "Imádtuk az egészet!"

Bors: Innen nézve, vagyis inkább hallgatva extrém kihívásnak tűnt a csütörtöki élő adás...