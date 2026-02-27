Bochkor Gábor exkluzív interjú a Bamakóról: "Finoman szólva is szokatlanok voltak a körülményeink!"

Sokan, köztük a Bochkor stábtagjainak családtagjai is próbálták elérni a honi rádiózás fenegyerekeit, miután szerdán megérkeztek a csütörtöki adás helyszínére, vagyis a marokkói sivatag kellős közepére. Oda, ahol az internet hatótávolsága gyakorlatilag alig mérhető. Végül lapunknak írásban sikerült utolérnie Bochkor Gábort és Háder Györgyöt, akik rövid interjút adtak, így olvasóink első kézből kaphatnak némi ízelítőt a nem mindennapi kalandról.
Bors: Mi volt az első kulturális sokk, amikor megérkeztetek Marokkóba?
Bochkor Gábor & Háder György: Európai szemmel nézve a helyi közlekedés első nekifutásra teljesen átláthatatlan, értelmezhetetlen és kaotikus. Mindenki arra és úgy halad, ahogyan a kedve tartja.
Viszont ha jobban megfigyeli az ember, meglátja benne a rendszert és még a logikát is. Minden közlekedő nagyon figyel a másikra és ettől aztán flottul működik az egész. Szó mi szó, van egy hangulata...
Bors: Ha mint versenyzők lennétek jelen, kire milyen feladat hárulhatna? Kinek miben rejlene az erőssége?
H.GY.: Bochi köztudottan erős a vezetésben, így biztosan ő ülne a volán mögött. Nem is hiszem, hogy ezt a posztot bárkinek is szívesen átadná. Én viszont a fesztiválos rutinomat venném elő. Tudom, hogy kell stabilan és gyorsan sátrat verni, ismerem a kempingben zuhanyzás minden csínját-bínját. Illetve nálam van a tábori körülmények közötti piahűtés tudományának Szent Grálja is.
Bors: Hogy telt az adás előtti estétek ott a sivatag közepén?
B.G. & H.GY.: Ahogy megérkeztünk a homokdűnék közé rejtett kis oázisba, azonnal elkezdődött a csütörtöki adás szervezése, vagyis leginkább egyeztetéssekkel telt a napunk. A Bamako mezőnyében rengeteg jó arccal ismerkedtünk meg, miközben igyekeztünk beépülni közéjük. Aztán buliztunk kicsit a Tankcsapda koncertjén, de utána, vagyis este tíz körül visszavonultunk a sátrainkba, hiszen hajnalban indult az élő adás.
Bors: Innen nézve, vagyis inkább hallgatva extrém kihívásnak tűnt a csütörtöki élő adás...
B.G. & H.GY.: Innen nézve is az volt! Minden szempontból kimozdultunk a komfortzónánkból és ez a teljes csapatra igaz.
Finoman szólva is szokatlanok voltak a körülményeink, de pont ez adott számunkra plusz lendületet.
Imádtuk az egészet úgy, ahogy volt! Utoljára a Bumeráng csinált hasonlót, így különösen izgalmas volt ez a kihívás. Rádióműsort készíteni a sivatag kellős közepéről úgy, hogy nem hogy internet, de telefon sem igazán van, óriási élmény és teljesítmény is.
Bors: Az út alatt kerültetek extrém, vagy különös szituációba?
B.G. & H.GY.: Többe is, de olyanba, ahol különösebben izgulnunk kellett volna, nem igazán. Tulajdonképpen csak a reptértől a szállásunkig vezető út során merült fel bennünk a kérdés, hogy tulajdonképpen hová is visz minket a taxis, de végül tű pontosan oda vitt minket, ahová kértük. Mindezt úgy, hogy egyetlen szót sem tudtunk váltani vele, ráadásul, amikor beszálltunk hozzá, már ült egy utas az anyósülésen, aki talán egy rokona, vagy ismerőse lehetett, aki velünk egy irányba igyekezett.
