5 kísértetjárta hely: amik itt történtek, arra ma sincs magyarázat 

A világ tele van kísértetjárta helyszínekkel, félelmetes történetekkel és jelenségekkel, de most megmutatjuk azt az 5 helyet, ahol olyan hátborzongató dolgok történtek, amikre ma sincs magyarázat.

Kísértetjárta helyek a világ minden tájáról: hátborzongató jelenségekről számolnak be a látogatók Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

5 kísértetjárta hely, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek

Léteznek olyan erdők, házak és egész városok, ahol a régi lakók és látogatók rendre számolnak be hátborzongató élményekről, furcsa zajokról vagy éppen megmagyarázhatatlan eseményekről. Összegyűjtöttük a világ 5 legfélelmetesebb helyét, amiktől biztos, hogy neked is feláll majd a szőr a hátadon.

1. A floridai világítótorony

USA: St. Augustine világítótorony Fotó: Wangkun Jia / Shutterstock

A festői St. Augustine világítótorony első pillantásra romantikus, óceánparti kirándulóhelynek tűnik, de akik igazán ismerik, tudják, hogy valami más is lakozik itt. A torony valóban népszerű kirándulóhely, de főleg a természetfeletti kedvelőinek körében.

Egyesek szerint a 19. században élt világítótorony-őr, William Russell szelleme máig visszajár a toronyba. Russell rendkívüli odaadással tartotta karban a tornyot, olyannyira, hogy végül állandó lakóként élt ott. A ma odalátogatók rendszeresen számolnak be arról, hogy érzik a szivarfüstöt ott, ahol tilos a dohányzás, és hallják, ahogy az őr csizmája dübörög a lépcsőkön fel és le.

Egy másik tragédia is történt a világítótoronynál, amikor is az építés során ott dolgozó Pittee úr, magával vitte lányait a munkahelyére. A kislányok egy játékautóval játszottak, ami tragikus módon az óceánba zuhant velük együtt. A beszámolók szerint kacagásuk még mindig visszhangzik a világítótorony falai között éjjelente, de azt is mondják, hogy időnként apró vizes lábnyomok jelennek meg, és az ajándékbolt termékei érthetetlen módon eltűnnek, majd újra előkerülnek.

2. Öngyilkosok erdeje

Japán: Aokigahara (Öngyilkosok erdeje) Fotó: AFP / AFP

Aokigahara – vagy ahogy sokan ismerik, az Öngyilkosok erdeje – a Fuji-hegy lábánál terül el, és nem csak természeti szépsége miatt híresült el. A sűrű, fojtogató erdő számos szomorú történetet rejt, hiszen sokan választják ezt a helyet utolsó útjuknak.

A hely különösen baljóslatú: a talaj vulkanikus, a fák gyökerei kuszán kanyarognak, és a fény alig jut át a lombozaton. Japán folklór szerint Yūrei, azaz az eltévedt lelkek kísértik az erdőt, félrevezetve a látogatókat. Aki ide bemegy, nem biztos, hogy élve kitalál, és ezt rengeteg haláleset bizonyította már.