Orbán Viktor: Brüsszel háborút, Magyarország békét akar

Orbán Viktor szerint nem lehet kizárni, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév, a pénzügyi, katonai és politikai hatalom újraelosztása zajlik, ami akár háborút is fellobbanthat.

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

"A múlt héten Brüsszelben annyit tudtunk elérni, hogy lassítottuk a háborúba sodródás ütemét. Voltak, akik ezt a folyamatot hipersebességűvé akarták gyorsítani, őket sikerült blokkolnunk. A folyamat azonban nem állt meg" - fogalmazott a kormányfő.

Felidézte: a múlt heti brüsszeli "haditanácson" azt javasolták, hogy 90 milliárd euró hitelt adjunk Ukrajnának, ami további két év háborút finanszírozna. Mi ebből kimaradunk, de ez két év alatt 800 ezer halott vagy megnyomorított embert jelent. "Ki meri vállalni ennek a morális felelősségét?" - mondta. Hozzátette: az Európában érezhető háborús feszültség Nyugat-Európa és az EU hanyatlásának a következménye. Húsz évvel ezelőtt az EU és az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye nagyjából azonos szinten volt, ma Amerika az egekben van, Európa pedig lefelé csúszik.

Orbán Viktor úgy vélte, ha Európában nem tudják felvenni a versenyt, hadigazdasággal próbálnak növekedést generálni. Ez a döntő oka annak is, hogy az európaiak beleálltak az ukrán-orosz háborúba, pedig 2022 februárjában Európa dönthetett volna úgy is, hogy békemissziót küld Moszkvába és Kijevbe.

"Ha így történik, ma nem élnénk háborús fenyegetés árnyékában" - hangsúlyozta, megjegyezve: Európának nem szabad az amerikai belpolitikai ciklusokra építenie a stratégiai döntéseit, európai ügyekben kizárólag európai érdekekből szabad kiindulni.

A kormányfő szerint az EU ma a szétrázódás állapotában van: döntések születnek Brüsszelben, de először egy ország nem hajtja végre, aztán kettő, majd három. Jó példa erre a zöldátállás ügye és ugyanez történik a migráció ügyében is.

"Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, ezért napi egymillió euróra büntetnek minket. A lengyelek ugyanazt csinálják, mint mi, őket viszont jutalmazzák. Az unió folyamatosan szűkíti a nemzetek szuverenitását, miközben képtelen élni a megszerzett hatáskörökkel. Ez a zűrzavar uralkodik ma Brüsszelben. Ha nem történik gyors, mélyreható újjászervezés - ami lehetséges lenne -, akkor a szétesés elér egy pontot, és onnan már nem lesz visszaút"

