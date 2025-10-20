Lecsaptak az ufóra: Megoldódott a régóta húzódó földönkívüli rejtély

Hatalmas titokra derült fény: kiderült, ki felelős a New Jersey felett tavaly észlelt ufóért. Egy magánvállalkozó vállalta a felelősséget a 2024-es drón és UFO-pánik kirobbantásáért.

Megoldódott a régóta húzódó rejtély, lecsaptak az ufóra

Fotó: New Africa / Shutterstock

Egy magas szintű katonai konferencián állítólag bemutattak egy pilóta által vezetett légi járművet, amely tavaly New Jersey felett szokatlan kialakításával és nem mindennapi repülési mintáival keltett feltűnést.

Emlékeznek arra a nagy UFO-riadalomra New Jersey-ben tavaly? Nos, azok mi voltunk

- mondta állítólag a magáncég egyik munkatársa a bemutatót követő zártkörű találkozón.

A cég elismerte, hogy 2024 novemberében emelkedtek a Garden State egére, hogy teszteljék a képességeiket. A vállalkozó képviselője szerint egy bizalmas kormányzati megállapodás miatt nem voltak kötelesek nyilvánosságra hozni tevékenységüket.

Eddig semmit sem tudtak az ufóról

Tavaly ősszel több száz rejtélyes gömböt észleltek az égbolton, elsősorban New Jersey-szerte, de más államokban is. Bár a hatóságok igyekeztek megnyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy az objektumok nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, az azonosításuk elmaradása bizarr összeesküvés elméletek egész sorát indította el.

Egyes elméletek szerint a gömbök nukleáris robbanófejeket kereshettek, míg mások úgy vélték, hogy ellenséges külföldi hatalmakhoz tartozhatnak.

Az interneten olyan találgatások is szárnyra kaptak, hogy a drónok egy projekthez kapcsolódhatnak. Ez az elmélet azt állítja, hogy a NASA egy új világrendet kíván létrehozni egy mesterségesen megalkotott vallás segítségével, amelynek vezetője az Antikrisztus lenne.

Közben az FBI, a Fehér Ház és a Pentagon is hangsúlyozta: a szóban forgó tevékenységek egyikét sem tartják hiteles fenyegetésnek - írja a Daily Express U.S.