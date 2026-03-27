Genetikailag volt kódolva a gonoszság? Megfejtették Hitler genomját, elképesztő eredményt kaptak a tudósok

A történelemtudomány évtizedeken át csak közvetett bizonyítékokra, naplótöredékekre és szemtanúk vallomásaira támaszkodhatott, amikor a XX. század legpusztítóbb diktátorának magánéletét és mentális állapotát próbálta feltérképezni. Azonban 80 évvel a harmadik birodalom bukása után a tudomány szintet lépett. Adolf Hitler DNS-ének szekvenálása olyan biológiai térképet adott a kutatók kezébe, amely nemcsak a származásával kapcsolatos sötét foltokat tisztázza, hanem segít megérteni azt a különös, aszketikus és torz személyiséget is, amely lángba borította a világot.
A kutatás alapját egy jelentéktelennek tűnő tárgy, egy véres bútorszövet-darab szolgáltatta. Amikor a Vörös Hadsereg 1945 áprilisának végén körbezárta a Führerbunkert, a helyszínre érkező amerikai tisztek egyike, Roswell P. Rosengren alezredes szuvenírként vágott ki egy darabot abból a kanapéból, amelyen a diktátor és Eva Braun öngyilkosok lettek. A szövetet évtizedekig őrizte a családja, mielőtt a Pennsylvaniai Gettysburgi Történeti Múzeumba került.
A Turi King genetikus és Alex J. Kay történész vezette kutatás első és legfontosabb lépése a hitelesítés volt. Mivel Hitlernek nem születtek gyermekei, a kutatók a férfiágon élő távoli rokonok DNS-ét használták kontrollként. Az Y-kromoszóma – amely apáról fiúra szinte változatlanul öröklődik – teljes egyezést mutatott a kanapéról nyert mintával. Ezzel a tudomány végleg lezárta azokat az összeesküvés-elméleteket is, amelyek szerint a diktátor megszökött volna Berlinből: a kanapén maradt vér minden kétséget kizáróan az övé volt.
A náci ideológia alapköve a faji tisztaság volt, mégis évtizedekig kísértette a közvéleményt a pletyka, miszerint Adolf Hitler apai nagyapja egy zsidó kereskedő lett volna. Ez a feltételezés részben Hans Frank, a megszállt Lengyelország főkormányzójának kivégzése előtti vallomásán alapult. A most elvégzett genetikai elemzés azonban telje bizonyossággal cáfolja ezt: a DNS-profil alapján Hitler felmenői között nincsenek zsidó vagy afrikai genetikai markerek. A genomja egy tipikus, közép-európai (osztrák-német) mintázatot követ, ami pontot tesz a származása körüli spekulációkra.
A legmegdöbbentőbb felfedezés azonban a diktátor fizikai állapotát érinti. A DNS-vizsgálat kimutatta, hogy Hitler egy ritka genetikai mutációt hordozott, amely a Kallmann-szindrómához kapcsolódik. Ez a rendellenesség gátolja a pubertáskori hormonális fejlődést, és gyakran jár a nemi szervek fejletlenségével (úgynevezett hipogonadizmussal). Ez a biológiai tény visszamenőleg igazolja a 2010-ben előkerült 1923-as börtönnaplók bejegyzését, miszerint Hitlernek rejtett heréje volt.
Ez a felfedezés alapjaiban írja át azt, amit Hitler magánéletéről gondolunk. Kortársai, mint August Kubizek, gyakran jegyezték meg, hogy a fiatal Adolf feltűnően irtózott a fizikai érintkezéstől és „szerzetesi” életmódot folytatott. Ernst Hanfstaengl, a diktátor egykori bizalmasa szerint Hitler szexuális fejlődése súlyosan zavart volt, amit a politikai hatalom iránti beteges vággyal próbált kompenzálni. A genetika most megerősíti: ez nem csupán jellemhiba volt, hanem egy mélyen gyökerező biológiai adottság. A szexuális frusztráció és a testi szégyenérzet olyan feszültséget teremthetett benne, amelyet a tömegek feletti totális kontrollban vezetett le.
A kutatás során úgynevezett poligénes pontszámokat is számoltak, amelyek egy egyén genetikai hajlamát mutatják meg bizonyos mentális állapotokra. Hitler eredményei a statisztikai Bell-görbe legszélén helyezkedtek el: a skizofrénia, a bipoláris zavar és az autizmus spektrum tekintetében is a népesség legveszélyeztetettebb 1%-ába tartozott.
Bár a DNS nem jelent diagnózist, ez a ritka „genetikai koktél” magyarázatot adhat a viselkedésére: a hirtelen dührohamokra, a paranoid világképére és arra a rögeszmés, egyirányú gondolkodásmódra, amely a legborzalmasabb tervek végrehajtására is képessé tette őt. Amikor ez a veleszületett fogékonyság találkozott a gyermekkori traumákkal – a bántalmazó apával és a közeli hozzátartozók elvesztésével –, egy olyan torz személyiség jött létre, amely a kor társadalmi válságával párosulva világégéshez vezetett.
A kutatók hangsúlyozzák: a gonoszságnak nincs külön génje. A holokausztot nem a DNS okozta, hanem egy ember és az őt követők döntései. Ugyanakkor az Adolf Hitler génjeiből kinyert adatok segítenek lehántani a diktátorról az általa felépített „tévedhetetlen Führer" mázát, és felszínre hozni a mögötte lapuló valós személyiséget. A tudomány egy gátlásokkal küzdő, hormonális zavarokkal élő és mentálisan rendkívül sérülékeny egyén portréját rajzolja meg, aki a saját belső káoszát vetítette ki az egész emberiségre.
