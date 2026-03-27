Genetikailag volt kódolva a gonoszság? Megfejtették Hitler genomját, elképesztő eredményt kaptak a tudósok

A történelemtudomány évtizedeken át csak közvetett bizonyítékokra, naplótöredékekre és szemtanúk vallomásaira támaszkodhatott, amikor a XX. század legpusztítóbb diktátorának magánéletét és mentális állapotát próbálta feltérképezni. Azonban 80 évvel a harmadik birodalom bukása után a tudomány szintet lépett. Adolf Hitler DNS-ének szekvenálása olyan biológiai térképet adott a kutatók kezébe, amely nemcsak a származásával kapcsolatos sötét foltokat tisztázza, hanem segít megérteni azt a különös, aszketikus és torz személyiséget is, amely lángba borította a világot.

DNS vizsgálat alá vették Adolf Hitler génjeit, érdekes dolgokra derült fény. A képen feleségével, Eva Braunnal és kutyáikkal.

Genetikai bizonyíték: a bunkerben talált vérnyomok alapján végleg kizárták a zsidó származás lehetőségét.

a bunkerben talált vérnyomok alapján végleg kizárták a zsidó származás lehetőségét. Biológiai gátak: a DNS-vizsgálat igazolta a Kallmann-szindrómát, amely magyarázza a diktátor zavart magánéletét.

a DNS-vizsgálat igazolta a Kallmann-szindrómát, amely magyarázza a diktátor zavart magánéletét. Mentális kockázat: statisztikailag kimutatható nála a skizofréniára, az auizmusra és bipoláris zavarra való szélsőséges hajlam.

Mit rejtett Adolf Hitler DNS-e?

A kutatás alapját egy jelentéktelennek tűnő tárgy, egy véres bútorszövet-darab szolgáltatta. Amikor a Vörös Hadsereg 1945 áprilisának végén körbezárta a Führerbunkert, a helyszínre érkező amerikai tisztek egyike, Roswell P. Rosengren alezredes szuvenírként vágott ki egy darabot abból a kanapéból, amelyen a diktátor és Eva Braun öngyilkosok lettek. A szövetet évtizedekig őrizte a családja, mielőtt a Pennsylvaniai Gettysburgi Történeti Múzeumba került.

Adolf Hitler egyéves korában, 1890-ben.

A Turi King genetikus és Alex J. Kay történész vezette kutatás első és legfontosabb lépése a hitelesítés volt. Mivel Hitlernek nem születtek gyermekei, a kutatók a férfiágon élő távoli rokonok DNS-ét használták kontrollként. Az Y-kromoszóma – amely apáról fiúra szinte változatlanul öröklődik – teljes egyezést mutatott a kanapéról nyert mintával. Ezzel a tudomány végleg lezárta azokat az összeesküvés-elméleteket is, amelyek szerint a diktátor megszökött volna Berlinből: a kanapén maradt vér minden kétséget kizáróan az övé volt.

A zsidó származás mítosza

A náci ideológia alapköve a faji tisztaság volt, mégis évtizedekig kísértette a közvéleményt a pletyka, miszerint Adolf Hitler apai nagyapja egy zsidó kereskedő lett volna. Ez a feltételezés részben Hans Frank, a megszállt Lengyelország főkormányzójának kivégzése előtti vallomásán alapult. A most elvégzett genetikai elemzés azonban telje bizonyossággal cáfolja ezt: a DNS-profil alapján Hitler felmenői között nincsenek zsidó vagy afrikai genetikai markerek. A genomja egy tipikus, közép-európai (osztrák-német) mintázatot követ, ami pontot tesz a származása körüli spekulációkra.