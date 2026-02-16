Hányszor normális vagy kóros egy nap szellenteni?

A gázképződés az emésztés természetes velejárója. Az egészséges bélrendszerben naponta többször is távozik levegő a tápcsatornából, ami önmagában nem ad okot aggodalomra. Bizonyos tünetek és tartós panaszok esetén azonban már indokolt lehet kivizsgálni, mi áll a gyakori szellentés mögött.
A tápcsatornában naponta átlagosan 0,5–2 liter gáz képződik. A bélgáz főként öt szagtalan gázból áll: nitrogénből, hidrogénből, szén-dioxidból, metánból és oxigénből, a kellemetlen szagot pedig a kis mennyiségben jelen lévő kéntartalmú vegyületek adják, amelyeket a bélflóra egyes baktériumai termelnek. Az átlagos felnőtt naponta 10–20 alkalommal szellent, de egyes becslések szerint akár 25-szöri szellentés is még normálisnak tekinthető. Ha tehát azon gondolkozol, hányszor normális egy nap szellenteni, a válasz: nagyjából ennyiszer. Ez önmagában nem utal betegségre.
Egyes nemzetközi felmérések szerint az egészséges emberek napi 8–25 alkalommal ürítenek bélgázt, vagyis a viszonylag gyakori szellentés még bőven belefér az élettani tartományba. A mennyiség étrendtől, bélflórától és egyéni érzékenységtől is függ.
Nincs ok aggodalomra, ha:
A gázképződés fő oka, hogy a vastagbélben élő baktériumok lebontják azokat a szénhidrátokat, amelyek a vékonybélben nem szívódtak fel teljesen. Emellett sok levegőt is lenyelhetünk evés közben, főleg ha kapkodva eszünk vagy szénsavas italokat fogyasztunk. A túlzott levegőnyelés gyakran észrevétlen szokások következménye. Előfordulhat gyors ivás, szívószál használata, nagy adagok egyszerre történő elfogyasztása, vagy akár szorongás miatti kapkodó légzés során is.
Gyakori kiváltó tényezők:
Bizonyos ételek különösen hajlamosíthatnak gázképződésre. Ilyenek a lencse, a brokkoli, a karfiol, a kelbimbó, a búzakorpa, a fruktózban gazdag gyümölcsök, valamint a laktózt tartalmazó tejtermékek az arra érzékenyeknél.
A stressz is hatással lehet az emésztésre. Sokan tapasztalják, hogy feszültebb időszakokban gyakoribbá válik a puffadás és a szellentés. A szorongás befolyásolhatja a bélmozgást, és fokozhatja a levegőnyelést is. Az antibiotikumok szedése szintén átmeneti változást okozhat a bélflórában. Mivel ezek a gyógyszerek nemcsak a kórokozókat, hanem a hasznos baktériumokat is érinthetik, egyeseknél fokozott gázképződés, hasmenés vagy irritábilis bél szindrómára emlékeztető tünetek jelentkezhetnek.
Előfordulhat, hogy a bélgáz mennyisége önmagában nem kiugróan magas, mégis kellemetlen, visszatérő panaszokat okoz. Ilyenkor gyakran valamilyen működési zavar vagy betegség húzódik meg a háttérben. Érdemes kivizsgáltatni a panaszt, ha a haspuffadás rendszeresen jelentkezik, és nem múlik el életmódbeli változtatásokra sem.
A túlzott gázképződés akkor igényel kivizsgálást, ha:
Orvosi vizsgálat indokolt akkor is, ha véres széklet, megmagyarázhatatlan testsúlycsökkenés, széklet-visszatartási nehézség vagy fertőzésre utaló tünetek – például hidegrázás, izomfájdalom – jelentkeznek. Ilyenkor felmerülhet például a laktózintolerancia, fruktóz-felszívódási zavar, gluténérzékenység, irritábilis bél szindróma (IBS) vagy akár a vékonybél bakteriális túlszaporodása (SIBO) is.
Az első lépés az életmódbeli szokások átgondolása.
Ha a panaszok tartósak vagy visszatérők, gasztroenterológiai vizsgálat javasolt. A háttérben sokszor kezelhető eltérés áll, és a célzott diéta vagy szükség esetén gyógyszeres terápia megszüntetheti a kellemetlenségeket.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
