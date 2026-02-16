Hányszor normális vagy kóros egy nap szellenteni?

A szellentés naponta akár 8–25 alkalommal is teljesen normális lehet.

A gyakori szellentés étrendtől, stressztől és a bélflórától is függ.

A szellentés csak akkor kóros, ha fájdalom vagy más tünet társul hozzá.

A gázképződés az emésztés természetes velejárója. Az egészséges bélrendszerben naponta többször is távozik levegő a tápcsatornából, ami önmagában nem ad okot aggodalomra. Bizonyos tünetek és tartós panaszok esetén azonban már indokolt lehet kivizsgálni, mi áll a gyakori szellentés mögött.

Mennyi számít normális szellentésnek egy nap?

A tápcsatornában naponta átlagosan 0,5–2 liter gáz képződik. A bélgáz főként öt szagtalan gázból áll: nitrogénből, hidrogénből, szén-dioxidból, metánból és oxigénből, a kellemetlen szagot pedig a kis mennyiségben jelen lévő kéntartalmú vegyületek adják, amelyeket a bélflóra egyes baktériumai termelnek. Az átlagos felnőtt naponta 10–20 alkalommal szellent, de egyes becslések szerint akár 25-szöri szellentés is még normálisnak tekinthető. Ha tehát azon gondolkozol, hányszor normális egy nap szellenteni, a válasz: nagyjából ennyiszer. Ez önmagában nem utal betegségre.

Egyes nemzetközi felmérések szerint az egészséges emberek napi 8–25 alkalommal ürítenek bélgázt, vagyis a viszonylag gyakori szellentés még bőven belefér az élettani tartományba. A mennyiség étrendtől, bélflórától és egyéni érzékenységtől is függ.

Nincs ok aggodalomra, ha:

a bélgáz mennyisége nagyjából a megszokottnak felel meg,

többnyire szagtalanul távozik,

legfeljebb időnként okoz enyhe kellemetlenséget,

nem jár erős puffadással, hasi görcsökkel vagy fájdalommal,

nem társul hozzá más tünet, például véres széklet, tartós hasmenés, székrekedés, hányinger vagy láz.

Miért képződik ennyi bélgáz?

A gázképződés fő oka, hogy a vastagbélben élő baktériumok lebontják azokat a szénhidrátokat, amelyek a vékonybélben nem szívódtak fel teljesen. Emellett sok levegőt is lenyelhetünk evés közben, főleg ha kapkodva eszünk vagy szénsavas italokat fogyasztunk. A túlzott levegőnyelés gyakran észrevétlen szokások következménye. Előfordulhat gyors ivás, szívószál használata, nagy adagok egyszerre történő elfogyasztása, vagy akár szorongás miatti kapkodó légzés során is.