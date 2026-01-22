Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Teljesen új életformát fedeztek fel a tudósok: 8 méter magas, és rejtély, mi is valójában

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 21:30
Eddig azt hitték, gomba. Most azonban kiderült: egy teljesen új életformát fedeztek fel a tudósok.

A tudósok egy új életformát fedeztek fel, amely egykor elképesztő, akár 8 méteres magasságot is elérhetett. A leletek alapján korábban azt hitték, egy kihalt gombáról van szó, de most rájöttek: valójában egy teljesen különálló életformát találtak.

Új életformát fedeztek fel a bolygónkon
Új életformát fedeztek fel a bolygónkon  Fotó:  Pexels.com

Nem növény, nem gomba: új életformát fedeztek fel a kutatók

Az úgynevezett prototaxites körülbelül 410 millió évvel ezelőtt élt a Földön, majd mintegy 360 millió évvel ezelőtt kihalt. Eleinte a tudósok azt hitték, egyfajta gomba volt, de mint kiderült, se nem gomba, se nem növény. A National Museums Scotland kutatói szerint valójában egy teljesen kihalt evolúciós ághoz tartozott.

Igazán izgalmas, hogy jelentős előrelépést tehettünk a prototaxites körüli vitában, amely már körülbelül 165 éve tart

- mondta Dr. Sandy Hetherington, a tanulmány társszerzője.

A kutató elmagyarázta, hogy valóban élőlény volt, de nem úgy mint, ahogy azt ma ismerjük. Olyan anatómiai és kémiai jellemzőket mutatott, amelyek különböznek mind a gombákétól, mind a növényekétől, ezért egy teljesen kihalt evolúciós ághoz tartozik.

A fosszíliát a Rhynie chert nevű üledékes kőzetben találták meg, amely a skóciai Aberdeenshire megyében van.

Az új kutatásban a szakemberek a lelet kémiai összetételét és anatómiai felépítését egyaránt elemezték annak érdekében, hogy megállapítsák, mely csoportba sorolható. Eredményeik alátámasztják azt az elméletet, miszerint a prototaxites egy teljesen eltérő életforma volt, amely ma már nem létezik a Földön.

Mivel a korábbi kutatók kizárták, hogy a prototaxites a nagy, összetett élőlények más csoportjaihoz tartozzon, arra a következtetésre jutottunk, hogy egy különálló, mára teljesen kihalt, összetett életformákból álló leszármazási vonalat képviselt

- magyarázta Laura Cooper, a tanulmány társszerzője.

A fosszíliát most a National Museums Scotland edinburgh-i gyűjteményébe helyezték el - írta a Daily Mail.

