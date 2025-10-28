Kitálalt a világhírű magyar kutató: ennyi az esélye annak, hogy felvesszük a kapcsolatot a földönkívüliekkel

Egy magyar kutató szerint egy a háromhoz az esélye annak, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, és soha nem fogunk kapcsolatba lépni földönkívüliekkel.
Egy új tanulmányban Dr. Veres Antal, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem matematikai tanszékének docense azt állítja, hogy a Föld az úgynevezett Magány Zónában helyezkedhet el. Ez a zóna egy statisztikai tartomány, amelyben annak a valószínűsége, hogy pontosan egy civilizáció létezik a mi technológiai fejlettségi szintünkön, nagyobb, mint annak, hogy több ilyen civilizáció létezzen, vagy éppen egy sem.
A szakértő számításai szerint a legoptimistább forgatókönyvekben annak esélye, hogy a Föld a Magány Zónában van, szinte nulla. Egy realistább forgatókönyvben azonban majdnem egy a háromhoz az esélye, hogy az emberiség az egyetlen fejlett civilizáció az egész kozmoszban.
A magány valószínűsége erősen függ a vizsgált komplexitási szinttől. Az egyszerű élet esetében a magány gyakorlatilag lehetetlen. Ugyanakkor a rendkívül fejlett civilizációk esetében ez válhat a legvalószínűbb statisztikai eredménnyé
- magyarázta tanulmányában.
Az egyik legnagyobb kihívás az asztronómusok számára, akik próbálják megérteni helyünket az univerzumban, az úgynevezett Fermi-paradoxon megoldása. Az elmélet azt a kérdést veti fel, hogy ha galaxisunkban 200-400 milliárd csillag és legalább 100 milliárd bolygó létezik, miért nem találtunk még semmilyen jelet idegen életről.
A csillagászok már számos lehetséges magyarázatot felvetettek a Fermi-paradoxonra. Egyes elméletek szerint az élet sokkal ritkább, mint gondoljuk, míg mások szerint a fejlett civilizációk szándékosan rejtőznek el előlünk.
Dr. Veres azonban valószínűségelméleti megközelítést alkalmazott a kérdésre. Az Acta Astronautica című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányában kifejti, hogy létezik egy olyan feltételrendszer, amelyben a civilizációk magányos létezése a legvalószínűbb kimenetel, ezt nevezi a Magány Zónának.
Bármely civilizáció esetében kiszámítható az esélye annak, hogy a Magány Zónában van-e. Ez három tényezőtől függ: a világegyetemben található bolygók számától, a civilizáció komplexitási szintjétől, valamint annak valószínűségétől, hogy egy ilyen komplex civilizáció egyáltalán létrejöjjön.
A három tényező közül az utolsó a legváltozékonyabb. Ahhoz, hogy egy civilizáció a Magány Zónában találja magát, ennek az értéknek pont megfelelőnek kell lennie, az az élet feltételeinek elég gyakoriaknak kell lenniük ahhoz, hogy legalább néhány életforma kialakuljon, de nem annyira gyakoriaknak, hogy egyszerre több fejlett civilizáció is létezzen.
Dr. Veres számításai szerint 29,1 százalék az esélye annak, hogy az emberiség a Magány Zónában van. Bár ez az arány magasnak tűnhet, a tudósok számára ez nem feltétlenül rossz hír, hiszen minél fejlettebb egy civilizáció, annál valószínűbb, hogy ő az egyetlen ilyen komplex faj az univerzumban.
Mindezek ellenére az esélyek még mindig mellettünk állnak: nagyobb a valószínűsége, hogy nem mi vagyunk az univerzum egyetlen fejlett faja - írta a Daily Mail.
