Kitálalt a világhírű magyar kutató: ennyi az esélye annak, hogy felvesszük a kapcsolatot a földönkívüliekkel

Egy magyar kutató szerint egy a háromhoz az esélye annak, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, és soha nem fogunk kapcsolatba lépni földönkívüliekkel.

Úgy tűnik lehet soha nem fogjuk felvenni a kapcsolatot földönkívüli civilizációkkal (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock AI Generator

Talán soha nem találunk hozzánk hasonló földönkívüli civilizációt

Egy új tanulmányban Dr. Veres Antal, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem matematikai tanszékének docense azt állítja, hogy a Föld az úgynevezett Magány Zónában helyezkedhet el. Ez a zóna egy statisztikai tartomány, amelyben annak a valószínűsége, hogy pontosan egy civilizáció létezik a mi technológiai fejlettségi szintünkön, nagyobb, mint annak, hogy több ilyen civilizáció létezzen, vagy éppen egy sem.

A szakértő számításai szerint a legoptimistább forgatókönyvekben annak esélye, hogy a Föld a Magány Zónában van, szinte nulla. Egy realistább forgatókönyvben azonban majdnem egy a háromhoz az esélye, hogy az emberiség az egyetlen fejlett civilizáció az egész kozmoszban.

A magány valószínűsége erősen függ a vizsgált komplexitási szinttől. Az egyszerű élet esetében a magány gyakorlatilag lehetetlen. Ugyanakkor a rendkívül fejlett civilizációk esetében ez válhat a legvalószínűbb statisztikai eredménnyé

- magyarázta tanulmányában.

Az egyik legnagyobb kihívás az asztronómusok számára, akik próbálják megérteni helyünket az univerzumban, az úgynevezett Fermi-paradoxon megoldása. Az elmélet azt a kérdést veti fel, hogy ha galaxisunkban 200-400 milliárd csillag és legalább 100 milliárd bolygó létezik, miért nem találtunk még semmilyen jelet idegen életről.

A csillagászok már számos lehetséges magyarázatot felvetettek a Fermi-paradoxonra. Egyes elméletek szerint az élet sokkal ritkább, mint gondoljuk, míg mások szerint a fejlett civilizációk szándékosan rejtőznek el előlünk.

Dr. Veres azonban valószínűségelméleti megközelítést alkalmazott a kérdésre. Az Acta Astronautica című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányában kifejti, hogy létezik egy olyan feltételrendszer, amelyben a civilizációk magányos létezése a legvalószínűbb kimenetel, ezt nevezi a Magány Zónának.