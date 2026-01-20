Régészeti szenzáció, ami megváltoztatja a történelmet – Megtalálták az első választott magyar király sírját

Aba Sámuel neve talán keveseknek cseng ismerősen. Pedig a magyar történelem egyik különleges figurája volt: a XI. század elején, 1041 és 1044 között uralkodott, és nem a születése, hanem a főurak és főpapok támogatása révén, választás útján került a királyi székbe – elsőként a magyar uralkodók közül. Ez a választásos megoldás akkoriban teljesen újszerűnek számított, és Sámuel személyét mindjárt politikai és katonai próbatételek elé állította.

Aba Sámuel a Magyar Királyság harmadik királya volt, és az első, aki választás útján került a trónra

Fotó: János Thuróczy / Wikipédia

Aba Sámuel az első magyar király, akit választás útján emeltek trónra.

A régészek feltételezhetően az ő sírját találták meg Abasáron.

A modern kutatások árnyaltabb képet adhatnak uralkodásáról, cáfolva a korábbi pejoratív forrásokat.

Aba Sámuel, az első választott király

Aba Sámuel – akinek királyi központjának maradványait már történelmi emlékhellyé nyilvánították – a híres Aba nemzetségből származott, amely a Mátra vidékén volt birtokos, és rokoni kapcsolatban állt az Árpád-házzal. Korábban István király udvarában szolgált, és a királyi tanács egyik megbízható tagja volt. Amikor Orseolo Péter uralkodása alatt nőtt a főurak elégedetlensége, a politikai tanács úgy döntött, hogy Sámuelt választja királlyá, így próbálva meg helyreállítani a belpolitikai egyensúlyt.

Aba Sámuel képe a XVII. századi Nádasdy Mausoleumból

Fotó: Ferenc III. Nádasdy / Wikipédia

Uralkodása alatt Sámuel igyekezett konszolidálni az országot, békésebb kapcsolatokat ápolni a szomszédos államokkal, és rendezni a belső konfliktusokat. Ennek ellenére nem kerülhette el a fegyveres összecsapásokat: 1044-ben a Győr melletti Ménfőnél vívott csata végzetesnek bizonyult számára. Seregét legyőzték, és Sámuel hamarosan erőszakos halált halt.

Az 1044-es ménfői csata, amelyben a III. Henrik német-római császár által támogatott Orseoló Péter legyőzte Aba Sámuel seregeit. A csatában Sámuel is meghalt

Fotó: Wikipédia

A történeti források többsége Aba Sámuelt kritikusan ábrázolta, és későbbi krónikák gyakran pejoratív fényben tüntették fel. Ezek a beszámolók azonban részben a források szűkössége és torzításai miatt alakultak ki, nem feltétlenül a valós személyisége vagy uralkodása okán. A modern kutatások éppen ezért árnyaltabb képet igyekeznek adni: Sámuel politikai és katonai döntéseit a korabeli körülmények és a formálódó magyar államszervezet kontextusában vizsgálják. Így a király megítélése nem csupán negatív narratívákon alapul, hanem komplex történelmi összefüggéseket is tükröz.