Egy UFO titokzatos üzeneteket sugárzott egy amerikai katona elméjébe – baljós figyelmeztetés érkezett a jövőből

Újra reflektorfénybe került a történelem egyik leghíresebb UFO-esete, a rendleshami incidens, miután egy amerikai katona azt állítja: titokzatos, bináris kódokat kapott egy földönkívüli járművel való találkozása után. A rejtélyes üzenet sokak szerint egyenesen a jövőből érkezett, és az emberiség sorsára figyelmeztet.

Jósolt az UFO?

Jim Penniston törzsőrmester, az amerikai légierő biztonsági szolgálatának tagja 1980 decemberében szolgált a kelet-angliai Suffolk megyében található RAF Bentwaters és RAF Woodbridge bázisok egyikén, amikor társaival együtt különös fényeket észleltek a Rendlesham-erdőben. A beszámolók szerint a katonák nem csupán egy repülő tárgyat láttak az égen, hanem egy földre szállt járművel találkoztak.

Penniston állítása szerint egészen közel merészkedett az objektumhoz, amelyet háromszög alakúnak, fémesnek írt le, és amelynek felszíne szerinte semmilyen ismert repülőeszközére nem hasonlított. Elmondása szerint az objektum körülbelül három méter magas és ugyanilyen széles lehetett, leszállótalpak nélkül, mégis stabilan állt a talajon.

A történet itt azonban nem ért véget. Penniston évekkel később azt állította, hogy az incidens után egy különös, bináris kód jelent meg az elméjében. A később kézzel leírt, összesen 16 oldalas egyesekből és nullákból álló üzenetet később megfejtették, amely angol nyelvű szöveget adott ki. A dekódolt üzenet az emberiség folyamatos fejlődéséről, egy 8100-as eredetű időpontról, valamint egy közelgő „nagy ébredésről” szólt, és arra figyelmeztetett: a tudatosság bővülése nélkül a bolygó túlélése veszélybe kerül.

A rendleshami esetet máig az egyik legjobban dokumentált UFO-találkozásként tartják számon. A történtekről több magas rangú katonai tiszt is hivatalos feljegyzéseket és hangfelvételeket készített. Charles Halt ezredes egy később nyilvánosságra hozott jelentésében arról írt, hogy egy vörösen izzó fényt láttak a fák között, amelyből valami olvadt fémhez hasonló anyag csöpögött.

A rejtélyt tovább fokozza, hogy Penniston állítása szerint az üzenetben szereplő földrajzi koordináták ősi helyszínekhez köthetők világszerte. Egyesek ezt úgy értelmezik, hogy az objektum utasai nem földönkívüliek voltak, hanem a távoli jövőből visszatérő emberek, akik figyelmeztetni akarták az emberiséget saját sorsára.