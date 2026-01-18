Megdöbbentő dokumentumokra bukkantak: évtizedeken át vizsgálták az UFO‑kat a katonák

Titkosított dokumentumok láttak napvilágot, amelyek szerint orosz katonák tisztviselőkkel és tudósokkal együtt dolgoztak egy UFO‑program keretében.

Orosz katonák kutattak UFO-kat évtizedekig / Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

A projekt évtizedeken keresztül zajlott, célja pedig az ismeretlen technológiák katonai felhasználása volt.

Újságíró kezdte el nyomozni az UFO-programot

George Knapp oknyomozó újságíró 1993‑ban Oroszországba utazott, ahol több tudóssal is interjút készített az 1978‑ban elindított UFO‑programról.

A kutatás során több száz oldalnyi, korábban titkosított dokumentum került elő, amelyeket később kivittek Oroszországból, majd megosztottak egy másik, szintén titkos amerikai UFO‑programmal, az AAWSAP‑pal (Advanced Aerospace Weapon System Applications Program). Az AAWSAP egy titkos nyomozás volt, amelyet a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) folytatott Harry Reid nevadai szenátor támogatásával.

Amikor Knapp megkérdezte Reidtől, van‑e bármilyen jele annak, hogy Oroszország és Kína UFO‑technológiát tanulmányoz, a szenátor egyértelműen azt válaszolta:

Igen.

Több program is folyt a háttérben

Az orosz erőfeszítések mellett az amerikai Védelmi Minisztérium csendben elindított egy másik titkos programot is, a Thread 3‑at. Erről az amerikaiak állítólag egészen addig nem tudtak, amíg Knapp meg nem szerzett egy rendkívüli dokumentumot, amely részletesen bemutatta, mit tudnak az oroszok, és milyen célokat akarnak elérni.Bár az AAWSAP hozzáfért a Thread 3 dokumentumaihoz, és a DIA új fordítást is készített az orosz tevékenységekről szóló dokumentumokról, de ezeket soha nem hozták nyilvánosságra.

A dokumentum elismeri, hogy a rejtélyes tárgyak nagy része azzal magyarázható, hogy ismeretlen jelenségek jelentős hatást gyakoroltak emberekre és katonai felszerelésekre, beleértve az érzékelőrendszereket, rakétákat és repülőgépeket is. A végső cél az UFO‑k „jellemzőinek” katonai célokra történő alkalmazása volt - írja az 8 News Now.