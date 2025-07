Halálos UFO-találkozások nyomában: kitálalt a szakértő, rejtélyes föld alatti bázist rejteget a hadsereg

Több mint 50 éve keringenek híresztelések az Egyesült Államokban egy föld alatti létesítményről, amelyet állítólag idegenek és az amerikai kormány közösen működtetnek. A bázis helyszíne a Dulce nevű kisváros melletti Archuleta Mesa, amelyet sokan csak „Idegen-hegyként” emlegetnek.

Ez állhat UFO-k mögött? Fotó: Fer Gregory / Shutterstock

Bár hivatalos bizonyíték nincs, helyiek és UFO-kutatók rendre különös jelenségekről számolnak be: UFO-észlelések, állatkínzás nyomai, genetikai kísérletek és furcsa lények látványa mind hozzájárulnak a rejtélyhez. Egyes beszámolók szerint a hegy gyomrában hét szintes bázis rejtőzik, ahol idegen technológiát, ember-idegen hibrideket és tudatmanipulációt kutatnak.

Phil Schneider, egy állítólagos egykori mérnök azt állította, hogy túlélte az idegenekkel vívott föld alatti összecsapást, amelyben 66 ember vesztette életét. Bár állításait nem tudta igazolni, sokan hittek neki. A közelmúltban nyilvánosságra került dokumentumok szerint az amerikai kormány valóban fejlesztett egy Subterrene nevű gépet, amely képes a sziklák megolvasztásával járatokat fúrni – pont úgy, ahogy azt a legendák is említik. Még ha a bizonyítékok hiányosak is, a Dulce környéki lakosok meggyőződése nem ingott meg: szerintük a hegy titkokat rejt – és ezt ők maguk látták is.

Egy helyi lakos, Geraldine Julian szerint:

Bárkit megkérdez Dulce-ban, mindenkinek van története. Sokan láttak valamit.

Mások fotókat készítettek furcsa repülő tárgyakról a hegy környékén, vagy beszámoltak különös gőzölgő nyílásokról a földben, írja a Daily Mail.