Titokban UFO-k ezrei szállták meg Amerika nukleáris létesítményeit – döbbenetes jelentés látott napvilágot

Amerika legszigorúbban őrzött nukleáris létesítményei körül évtizedek óta rejtélyes jelenségek zajlanak – legalábbis egy friss jelentés szerint, amely több ezer UFO jelenlétét dokumentálja. A döbbenetes adatok szerint nukleáris erőművek és atomfegyverekhez köthető katonai bázisok felett rendszeresen bukkantak fel furcsa, ismeretlen objektumok.
Az Enigma nevű, közösségi adatgyűjtésen alapuló platform a Daily Mailnek elmondta: az elmúlt nyolc évtized során több mint 2800 úgynevezett „azonosítatlan légi észlelést” rögzítettek több mint 90 amerikai nukleáris létesítmény környékén.
A beszámolók szerint az objektumokat gyakran izzó gömbökként, korongokként, hengerekként vagy háromszög alakú testekként írták le, amelyek sok esetben precíz mintázatokban lebegtek vagy mozogtak a szigorúan ellenőrzött légtereken belül, akár 40 kilométeres körzetben.
Az egyik legfrissebb észlelés 2025 áprilisában történt Delaware államban, Bear városának közelében, nem messze a Salem és a Hope Creek nukleáris erőművektől. Egy szemtanú videón rögzítette, ahogy egy narancssárgán izzó gömb folyamatosan változtatja a méretét és az alakját az égen.
„Először azt hittem, hogy egy csillag vagy egy távoli repülőgép. Aztán egyre közelebb jött, villogni kezdett, eltűnt, majd újra megjelent. Nem tűnt drónnak, nem volt mechanikus – konkrétan átalakult különböző formákká”
– mondta a szemtanú.
Egy másik jelentés Kaliforniából, 2023 áprilisából származik. A beszámoló szerint az objektum egy ideig mozdulatlanul lebegett, majd oldalirányban ívet leírva egy szempillantás alatt eltűnt. A szemtanú úgy érezte, mintha a Diablo Canyon nukleáris erőművet figyelte volna. Az Enigma adatai szerint több mint 1800 UFO-észlelést jelentettek amerikai nukleáris erőművek közeléből, míg további több mint 1000 eset katonai, atomfegyverekhez köthető bázisok felett történt.
A jelentés ugyanakkor komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, hiszen számos objektum láthatóan gond nélkül megsértette a tiltott légtereket. Az Enigma kutatói szerint ha ezek az eszközök idegen hatalmak fejlett technológiái, akkor súlyos védelmi hiányosságokra derül fény, ha pedig ismeretlen eredetűek, az akár új fizikai vagy technológiai jelenségekre is utalhat.
