Rejtélyes alakú UFO-t kaptak lencsevégre az 51-es körzet felett – erre nincs ésszerű magyarázat

Újabb különös és nehezen megmagyarázható észlelés borzolja a kedélyeket az Egyesült Államok egyik legtitkosabb katonai létesítménye, az 51-es körzet körül. Egy úgynevezett hátizsákos utazó és videós szerint egy UFO-ra emlékeztető, háromszög alakú repülő objektum jelent meg a Nevada sivatag felett, miközben a katonai rádiófrekvenciákon szokatlan kódolt üzeneteket lehetett hallani.

Újabb UFO-észlelés történt az 51-es körzetben / Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

UFO a láthatáron! Újabb észlelésről érkezett beszámoló

Anders Otteson, aki felfedezőként és YouTube-videósként is ismert, január 14-én a hajnali órákban kempingezett a Tikaboo-völgy térségében, közvetlenül az 51-es körzet korlátozott légterének közelében. Állítása szerint helyi idő szerint hajnali három óra körül egy különös repülő tárgy húzott el a feje felett.

Otteson elmondása szerint két órával korábban már látott egy B-2 Spirit lopakodó bombázóra emlékeztető gépet is, ám a később felbukkanó objektum egészen más formát mutatott. A háromszög alakú eszközt az UFO-kutatók évek óta „Dorito” néven emlegetik a chipsz után, mivel az alakja leginkább egy egyenlő oldalú háromszögre hasonlít.

A különös megfigyelést tovább fokozta, hogy egy, az 51-es körzet titkosítatlan rádiófrekvenciáit figyelő szkenner furcsa adásokat rögzített. A megszokott katonai kifejezések helyett sörökre, ételekre és nassolnivalókra utaló kódnevek hangzottak el. Otteson szerint nem ez az első alkalom, hogy a Dorito alakú repülő eszközt észlelték az Egyesült Államok felett. 2014-ben két alkalommal is sikerült lefotózni hasonló háromszög alakú objektumokat Kansas és Texas állam felett.