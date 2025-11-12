– Az egész migrációs paktumot azért utasítottuk el kezdettől fogva és nem is fogjuk végrehajtani, mert elfogadhatatlan, hogy egyes vezetők ráengedték az országukra a migránsokat, majd ezt most áthárítják ránk. Ha mindenki megvédené a külső határait, akkor a migrációs probléma nulla lenne. De az, hogy még gesztusokat is tesznek, és ha baj van, akkor ránk hárítják a problémát, abból nem kérünk. Egyszer azért el kellene gondolkodniuk a saját felelősségükön is – reagált Gulyás Gergely az Igazság órája című műsorban az Európai Bizottság tervére, amelynek értelmében Magyarországnak is be kellene fogadnia migránsokat a jövő évtől.
A miniszter közölte, ezzel nincs egyedül Magyarország, a lengyeleknek is ez az álláspontja.
Halálra van ítélve ez az uniós menekültügyi megállapodás. Ha Brüsszel sikerrel járna, hogy a saját bábjait ültesse a kormányrúd mögé, akkor lesz, aki végrehajtsa. De amíg Magyarországon nemzeti, polgári kormány van, addig ide migránsok nem jönnek
– húzta alá a miniszter. Hozzáfűzte, az Európai Uniónak nincs eszköze arra, hogy ránk kényszerítse ezt a szándékát. Szerinte a Tisza szakértőjének, Kéri Lászlónak azon kijelentésére, mely szerint vissza kell kéredzkednünk Európába, a teljesen torz gondolkodás legélesebb bizonyítéka.
Gulyás Gergely reagált arra is, miért próbálják a baloldalon elbagatellizálni az Orbán–Trump-találkozót és annak sikerét. – Nem lehet elvitatni, hogy ennek a találkozónak komoly, kézzelfogható eredménye volt. Nevetséges állítások hangzanak el – jegyezte meg, kiemelve, abban is biztos, ha lesz amerikai–orosz békecsúcs, akkor az Magyarországon lesz.
A pénzügyi védőpajzs kapcsán Gulyás Gergely kifejtette: a legfontosabb, hogy van egy megállapodás, pénzügyi nehézség esetében pedig az Egyesült Államok segít, de jelenleg nem szorulunk rá.
A magyar gazdaság stabil lábakon áll a háborús nehézségek ellenére is, a forint árfolyama erősödik, javul, és valamennyi politikai célunkat pénzügyi biztonság mellett el tudjuk érni
– közölte. A Tiszához igazolt Kármán Andrásról felidézték, korábban is a bankok és a multik érdekeit tartotta szem, ez pedig megegyezik a Tisza programjával és szándékaival. – Kármán András kijelentésével szemben az amerikai tárgyalás nem sérti a jegybank függetlenségét. A magyar kormány az államot képviselte a függetlenség maximális tiszteletben tartásával – fogalmazott.
A műsorban szó volt Molnár Márk Károlyról is, aki Magyar Péter leglelkesebb támogatója volt korábban, most viszont bejelentette, hogy már nem tud azonosulni a Tiszával, és elhagyta Magyar Pétert.
Németh Balázs megjegyezte, az ugyan nem derül ki a bejegyzésből, miért távozott, de már a kemény mag is bomlásnak indult.
– Nem érdemes meglepődni, hiszen a Tiszának és Magyar Péternek is komoly hiányosságai vannak, de a jelöltállítási mizéria is közrejátszhatott az illető döntésében – vélekedett Gulyás Gergely, aki szerint az is kiábrándultsághoz vezethet, hogy Magyar Péter színre lépésének körülményei morálisan aggasztók. Felidézte, a Tisza elnöke soha nem látott gyűlöletet hozott a hazai politikába, kezdve azzal, hogy a saját feleségét lehallgatta.
– Ahhoz, hogy valaki Tisza-jelöltséget vállaljon, alapvető erkölcsi alapelveken kell túllépni, átlépni. Nem biztos, hogy sokan vannak, akik ezt vállalják, pláne, hogy ehhez még Magyar Péter jellemét is el kell viselni – fogalmazott. A Tisza-adatbotrányról pedig elmondták, azóta kiderült, hogy nemcsak azoknak az adatai kerültek ki, akik megadták azokat a Tisza Világ applikáción keresztül, hanem azoké is, akik például a webshopból vásároltak. Gulyás Gergely szerint az, hogy egy Ukrajnában és ukránok által fejlesztett adatbázisnál nem tudták szavatolni az applikáció felhasználóinak adatbiztonságát, alapvető nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.
Magyar Péter kapcsolata az ukránokkal nem a magyar nemzeti érdek mentén halad
– közölte, kiemelve: a magyar alkotmány egyik rendelkezése, hogy mindenki felelős önmagáért, vagyis aki olyan embernek adja meg az adatait, aki a feleségét is lehallgatta, ne lepődjön meg, ha kikerülnek végül az adatai.
A műsorban szó volt arról is, hogy Magyarország a háború kezdete óta a béke oldalán áll, és az ukránok is azzal jártak volna jól, ha a háborút rég lezárták volna, illetve ha az el sem kezdődött volna. A magyar nemzeti érdek szempontjából a béke az egyetlen helyes út – mutatott rá.
A berlini fal leomlásának évfordulója alkalmából a német belpolitikára is kitértek. Gulyás arról beszélt, az AfD egy vegyes képződmény, de ahol Alice Weidel jelenti a szélsőséget, az az ország nyugodtan ünnepelhet. Meglátása szerint a demokrácia szabályait szegték meg Németországban azért, hogy az AfD ne kapjon tisztségeket. – A párt nem azért erősödik, mert a szélsőjobbal szimpatizálnak, hanem mert azt látják, hogy a bevándorlás sosem látott nehézségeket és feszültséget okozott – jelezte, kiemelve, hogy Németországban tojáshéjon lépkednek a migráció kérdésében, már egy erősebb megjegyzés után is szélsőjobbosnak titulálnak bárkit.
A BBC által manipulált Trump-beszéddel kapcsolatban elmondták, annyira nyilvánvaló volt a hamisítás ténye, hogy ez még az új BBC-sztenderdnek is sok volt.
Miközben a miniszterelnök megállapodott az amerikai elnökkel, időkorlát nélkül, hogy a már létező vezetékeken keresztül addig hozunk be kőolajat, ameddig akarunk, addig egy nem is létező, nem is nevesített fehér házi tisztviselőre hivatkozva a Reuters és BBC kitalálták azt a mesét, hogy ez csupán egy évre szóló megállapodás. Majd ezeknek a lapoknak a magyar ágensei, mint a Telex, a 24.hu ezeket az álhíreket át is veszik, minden következmény nélkül
– fogalmazott a miniszter.
A Kövér László által el nem mondottakról szóló álhírt is tisztázták. – Félelmetes, hogy mennyi kamu van jelen az online világban, kellő óvatossággal kell kezelni ezeket a tartalmakat – mondta Gulyás Gergely, egyben elárulta, ő is tett már feljelentést, amiért az interneten olyan állítást tettek közzé neki tulajdonítva, amelynek semmilyen valóságalapja nem volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.