Harry herceg visszatért a londoni bíróságra – „Teljesen paranoiás lettem”

Harry herceg ismét megjelent a londoni Legfelsőbb Bíróságon, ahol folytatódik a brit bulvársajtó egyik legnagyobb port kavaró pere. A sussexi herceg második egymást követő napon tért vissza a tárgyalóterembe 2026. január 20-án, egy nappal azelőtt, hogy várhatóan tanúvallomást tesz az Associated Newspapers ellen indított perben.

Harry herceg a bíróságon küzd igazáért.

Fotó: AFP

Harry herceg bírósági ügye körül nagy a felhajtás

A 41 éves herceg Kaliforniából utazott vissza az Egyesült Királyságba a kilenc hétig is elhúzódó tárgyalás kezdetére. Harry több más közismert személlyel együtt – köztük Elton Johnnal, Elizabeth Hurley-vel és Jude Law volt feleségével, Sadie Frosttal – azzal vádolja a Daily Mail kiadóját, hogy éveken át jogellenes módszerekkel gyűjtöttek róla személyes információkat.

Harry jogi képviselője, David Sherborne írásos beadványában hangsúlyozta: a herceg keresete 14, 2001 és 2013 között megjelent cikken alapul, amelyek „mélyen nyomasztó hatással” voltak rá. Az ügyvéd szerint ezek az írások bizalmatlanságot és állandó gyanakvást szültek Harryben, elszigetelték őt, és ahogy ő fogalmazott:

„Teljesen paranoiás lettem”

A beadvány szerint az állítólagos jogsértő tudósítások nemcsak Harryre, hanem szeretteire is „félelmetes” hatással voltak, és súlyos terhet róttak személyes kapcsolataira. Harry a dokumentumban külön kiemelte, hogy rendkívül nyugtalanítónak tartja: a kiadó olyan kifejezéseket használt, mint „források” vagy „barátok”, miközben ezek szerinte jogellenesen megszerzett információkat fedtek el.

A peranyag több alkalommal hivatkozik Harry korábbi párjára, Chelsy Davy-re is, akivel 2004 és 2011 között alkotott egy párt. A vitatott cikkek részletesen foglalkoztak kapcsolatukkal, magánbeszélgetéseikkel és közös utazásaikkal – különösen dél-afrikai útjaikkal. Harry szerint az ilyen mértékű részletezettség kizárólag jogellenesen megszerzett privát információkból származhatott, és jelentősen hozzájárult a kapcsolat megromlásához.

Az Associated Newspapers határozottan tagadja a vádakat. A BBC beszámolója szerint a kiadó „határozottan visszautasítja” az állításokat.

Harry szóvivője a People magazinnak elmondta:

„A herceg magabiztosnak és felkészültnek érzi magát a tárgyalás előtt”

Egy, az ügyet közelről ismerő forrás szerint ez a per egy hosszú jogi küzdelemsorozat lezárása, amelyben Harry korábban a The Sun és a Mirror kiadóival szemben is fellépett.

„Harry igazságtalanságként éli meg mindezt, amit helyre kell hozni”

– fogalmazott a forrás.