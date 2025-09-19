Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Szerencsétlenül járt hegymászónak hitték: 34 éve találták meg Ötzit – galéria

Ötzi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 14:35
jégemberlelet
Pontosan 34 éve annak, hogy 1991. szeptember 19-én Olaszország és Ausztria határán egy olvadó gleccserből előkerült egy ember. A hauslabjochi jégember az Ötzi nevet kapta, miután az Ötz-völgyi-Alpok területén bukkant a felszínre. A többi – ahogy mondani szokták – már történelem.
Eleinte azt hitték, hogy Ötzi csak egy szerencsétlenül járt hegymászó, nem pedig egy rendkívül ritka és fontos történelmi lelet. Ugyanis amikor egy nürnbergi házaspár, Erika és Helmut Simon 1991-ben felfedezték a holttestet, akkor éppen a Finailspitze 3516 m magas csúcsát ostromolták. Visszatértükben letévedtek a jelzett ösvényről, és egy részben olvadó jéggel teli bevágásban bukkantak rá a meztelen férfihullára. Másnap két újabb alpinista kereste föl a helyet, és ők nem messze a tetemtől egy régimódi jégcsákányt is találtak. Ezután értesítették a rendőrséget.

Ötzi
Ötzi, a jégember, miután kiemelték a hgleccserből és az Innsbrucki Egyetem Anatómiai Intézetébe szállították. Fotó: APA-PictureDesk  /  AFP

Ötzi a legelső hegymászót is megelőzte

Miután az illetékeseket is bevonták a rejtélyes holttest azonosításába és

 a környékről egyéb régi tárgyak is előkerültek már sejthető volt, hogy több ezer éves maradványokra bukkantak.

Ötzi történetére végül az Innsbrucki Egyetem Anatómiai Intézetében derült fény, ahol a világ 64 különböző helyéről érkezett kutatócsoport dolgozott a jégemberen.

Ötzi a jégember arca.
A rekonstrukció után az is kiderült, hogy valahogy így nézhetett ki Ötzi, amíg élt  Fotó: lorenza62 /  Shutterstock 

Ez derült ki a kutatócsoportok munkájának köszönhetően Ötziről

Miután a szakemberek laboratóriumi körülmények között alaposan szemügyre vették a jég által szinte tökéletesen konzervált holttestet, számos érdekességet meg tudtak állapítani. Kiderült, hogy 

Ötzi egy nagyjából 45 éves, 158 centiméter magas férfi lehetett.

Feltételezik ugyanakkor, hogy eredetileg magasabb lehetett, mivel a test a fagy hatására összezsugorodik. A környéken talált régészeti leletekről, amelyek minden kétséget kizáróan Ötzi eszközei lehettek kiderült az is, hogy hősünk vadász volt, méghozzá tetovált: a múmián 15 kékesfekete, szénporral készült mintát találtak: többet ezek közül a klasszikus akupunktúrás pontokon. Megállapították azt is, hogy 

Ötzi halálát egy, a bal vállába fúródott nyílhegy okozta, ami szétroncsolta a vállhoz közeli artériát. Ez valószínűleg súlyos belső vérzést okozott, és minden bizonnyal gyors halálhoz vezetett. Egy másik feltételezés szerint nem sokkal halála előtt megtámadták, amit a bal karján és a kezein talált vágások, illetve ruházatán és tőrén található, más emberektől származó vérnyomok bizonyítanak.

Az viszont biztos, hogy halála előtt Ötzi kiadósan evett: kőszáli kecskehúst és szarvashúst páfránnyal, valamint alakorral.

Kattints a képre és nézd meg a világ legrégibb, teljes épségben megmaradt emberi holttestéről, azaz Ötziről készült galériánkat!

Ötzi a jégember
Ötzi a jégember
Ötzi a jégember
Ötzi a jégember
Ötzi a jégember
Ötzi a jégember
Ötzi a jégember
Ötzi, a jégember fegyverével.
Ötzi, a jégember
Ötzi a jégember
Ötzi a jégember arca.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
