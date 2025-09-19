Szerencsétlenül járt hegymászónak hitték: 34 éve találták meg Ötzit – galéria

Eleinte azt hitték, hogy Ötzi csak egy szerencsétlenül járt hegymászó, nem pedig egy rendkívül ritka és fontos történelmi lelet. Ugyanis amikor egy nürnbergi házaspár, Erika és Helmut Simon 1991-ben felfedezték a holttestet, akkor éppen a Finailspitze 3516 m magas csúcsát ostromolták. Visszatértükben letévedtek a jelzett ösvényről, és egy részben olvadó jéggel teli bevágásban bukkantak rá a meztelen férfihullára. Másnap két újabb alpinista kereste föl a helyet, és ők nem messze a tetemtől egy régimódi jégcsákányt is találtak. Ezután értesítették a rendőrséget.

Ötzi, a jégember, miután kiemelték a hgleccserből és az Innsbrucki Egyetem Anatómiai Intézetébe szállították. Fotó: APA-PictureDesk / AFP

Ötzi a legelső hegymászót is megelőzte

Miután az illetékeseket is bevonták a rejtélyes holttest azonosításába és

a környékről egyéb régi tárgyak is előkerültek már sejthető volt, hogy több ezer éves maradványokra bukkantak.

Ötzi történetére végül az Innsbrucki Egyetem Anatómiai Intézetében derült fény, ahol a világ 64 különböző helyéről érkezett kutatócsoport dolgozott a jégemberen.

A rekonstrukció után az is kiderült, hogy valahogy így nézhetett ki Ötzi, amíg élt Fotó: lorenza62 / Shutterstock

Ez derült ki a kutatócsoportok munkájának köszönhetően Ötziről

Miután a szakemberek laboratóriumi körülmények között alaposan szemügyre vették a jég által szinte tökéletesen konzervált holttestet, számos érdekességet meg tudtak állapítani. Kiderült, hogy

Ötzi egy nagyjából 45 éves, 158 centiméter magas férfi lehetett.

Feltételezik ugyanakkor, hogy eredetileg magasabb lehetett, mivel a test a fagy hatására összezsugorodik. A környéken talált régészeti leletekről, amelyek minden kétséget kizáróan Ötzi eszközei lehettek kiderült az is, hogy hősünk vadász volt, méghozzá tetovált: a múmián 15 kékesfekete, szénporral készült mintát találtak: többet ezek közül a klasszikus akupunktúrás pontokon. Megállapították azt is, hogy

Ötzi halálát egy, a bal vállába fúródott nyílhegy okozta, ami szétroncsolta a vállhoz közeli artériát. Ez valószínűleg súlyos belső vérzést okozott, és minden bizonnyal gyors halálhoz vezetett. Egy másik feltételezés szerint nem sokkal halála előtt megtámadták, amit a bal karján és a kezein talált vágások, illetve ruházatán és tőrén található, más emberektől származó vérnyomok bizonyítanak.

Az viszont biztos, hogy halála előtt Ötzi kiadósan evett: kőszáli kecskehúst és szarvashúst páfránnyal, valamint alakorral.