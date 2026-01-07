Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
A szibériai Jakutföld végtelen, fagyos, de gyönyörű vidéke.

Jakutföld: ilyen élet az örök fagy birodalmában, ahol nem ritka a mínusz 60 Celsius-fok

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 15:33
Van egy távoli vidék Szibériában, ahol a mínusz 40 fok sem ritka, és ahol a fagyhoz igazodik minden, az épületektől a mindennapi rutinig. Jakutföld a világ egyik legzordabb, mégis folyamatosan lakott térsége, ahol az ember megtanulta, hogyan lehet együtt élni az örök faggyal.
A távoli Jakutföld – az Oroszországi Föderáció Szibériában fekvő köztársasága – nemcsak arról nevezetes, hogy ez a világ legnagyobb, önálló államisággal nem rendelkező közigazgatási egysége (összterülete 3 103 200 km²), hanem arról is, hogy szinte teljes területe az örök fagy, a permafroszt birodalmához tartozik.

Jakut lovak Jakutföld téli vidékén.
A jakut lovak jól alkalmazkodtak Jakutföld zord klímájához
Fotó: Tatiana Gasich / Shutterstock
  • A világ egyik leghidegebb, mégis lakott vidéke, rekordokat döntő mínuszokkal.
  • Teljes egészében permafrosztra épült városok, cölöpökre emelt házakkal.
  • Extrém turizmus: Ojmjakon, jégbarlangok, rénszarvasszán és UNESCO Világörökség.

Jakutföld, a világ talán leghidegebb vidéke

A három időzónában is elhelyezkedő Jakutföld területének több mint kétötöde az északi sarkkörön túl fekszik, északi partjait a félteke leghidegebb tengerei, a Laptyev- és a Kelet-szibériai-tenger, valamint a Jeges-tenger jéghideg hullámai nyaldossák, már amikor a rendkívül enyhe és rövid nyarakon nincsenek befagyva.

Fővárosa, a szintén zord teleiről nevezetes Jakutszk, és szintén itt található a Föld leghidegebb klímájú, állandóan lakott települése, a 600 fős Ojmjakon falu is.

az ojmjakoni halpiac fagyott árukészletével.
Az ojmjakoni halpiac, ahol fagyott állapotban árulják a halakat
Fotó: kid315 / Shutterstock

Ilyen a jakut tél

A telek errefelé legendásan kegyetlenek és hosszan tartóak, az októbertől áprilisig húzódó hideg időszak hőmérséklete rendszeresen –40 °C alá süllyed, nem ritkán eléri a –68 °C körüli rekordértékeket is (az átlaghőmérséklet körülbelül –37 °C).

Mivel Jakutföldet szubarktikus éghajlat, erősen kontinentális időjárás jellemzi, ezért a levegő rendkívül száraz, a hőingadozás hatalmas, és itt található a világ legnagyobb éves hőmérsékleti különbsége is. 2021 nyarán – a klímaváltozás következményeként – a régiót hatalmas erdőtüzek is sújtották.

egy ember melegvizet spriccel a levegőbe, ami azonnal megfagy.
Amikor a meleg víz még a levegőben megfagy. Jakutföldön ez nem ritka móka
Fotó: Piu_Piu / Shutterstock

De milyen az élet ezen az Isten háta mögötti, rendkívüli hideg vidéken? A mindennapok e kemény feltételekhez igazodtak, ahol az állandóan fagyott talaj átlagos vastagsága 300–400 méter, de van, ahol 1500 méter. A házakat cölöpökre építik, hiszen ha hagyományos alapozással építenék, a ház hője felolvasztaná a permafroszt felső rétegét, ami azonnal instabillá válna. Így viszont a levegő szabadon áramolhat alatta, továbbra is fagyott állapotban tartva a talajt.

A helyiek vastag prémekkel, nemezcsizmákkal és vastag kesztyűkkel védekeznek a hideg ellen, a mindennapokhoz pedig olyan egyszerű, de hasznos megoldások tartoznak, mint a folyamatosan járatott autók. Ivóvízforrásként természetesen jeget használnak, míg a piacokon fagyott halakat árulnak.

Melegvíző forrás a fagyott, havas Ojmjakon erdei mellett
Az Ojmjakon melletti meleg vizű forrás, amelyről a falu is a nevét kapta
Fotó: Spiridon Sleptsov / Shutterstock

Az örök fagy birodalmának turizmusa

Bár nehéz elképzelni, még errefelé is létezik a turizmus. Elsősorban a világ leghidegebb településeként számontartott Ojmjakon, a Föld hidegpólusa számít nagy attrakciónak, hiszen aki járt itt, elmondhatja, hogy megbirkózott a Föld legnagyobb hidegének kihívásával. Nevét a településen található meleg vizű forrásról, az Ojmjakonról kapta: „Ahol a víz nem fagy be”.

Jakutföldi idős férfi a rénszarvasaival.
A rénszarvas szánozás kedvelt turisztikai lehetőség a környék hideg szépségének felfedezéséhez
Fotó: Andrew Berezovsky / Shutterstock

A további téli programok rénszarvas szán, hómobil túrákra, jéghorgászatra, jégbarlangokra, regionális jég fesztiválokra összpontosítanak, de akadnak olyanok is, amelyek a helyi kultúrát mutatják be.

A Léna folyó és a mellette húzódó lénai oszlopok nevű sziklaformáció.
A lénai oszlopok, amelyek 2012 óta az UNESCO Világörökség részei
Fotó: Faustova / Shutterstock

Szibériában, a Léna-folyó középső szakasza mentén találhatók az úgy nevezett Lénai oszlopok, egy sziklaképződmény, amely körül natúrparkot alktottak ki, amely 2012 óta UNESCO Világörökség. 

Nézd meg a videót is Jakutföldről:

