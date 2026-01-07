Jakutföld: ilyen élet az örök fagy birodalmában, ahol nem ritka a mínusz 60 Celsius-fok

A távoli Jakutföld – az Oroszországi Föderáció Szibériában fekvő köztársasága – nemcsak arról nevezetes, hogy ez a világ legnagyobb, önálló államisággal nem rendelkező közigazgatási egysége (összterülete 3 103 200 km²), hanem arról is, hogy szinte teljes területe az örök fagy, a permafroszt birodalmához tartozik.
A három időzónában is elhelyezkedő Jakutföld területének több mint kétötöde az északi sarkkörön túl fekszik, északi partjait a félteke leghidegebb tengerei, a Laptyev- és a Kelet-szibériai-tenger, valamint a Jeges-tenger jéghideg hullámai nyaldossák, már amikor a rendkívül enyhe és rövid nyarakon nincsenek befagyva.
Fővárosa, a szintén zord teleiről nevezetes Jakutszk, és szintén itt található a Föld leghidegebb klímájú, állandóan lakott települése, a 600 fős Ojmjakon falu is.
A telek errefelé legendásan kegyetlenek és hosszan tartóak, az októbertől áprilisig húzódó hideg időszak hőmérséklete rendszeresen –40 °C alá süllyed, nem ritkán eléri a –68 °C körüli rekordértékeket is (az átlaghőmérséklet körülbelül –37 °C).
Mivel Jakutföldet szubarktikus éghajlat, erősen kontinentális időjárás jellemzi, ezért a levegő rendkívül száraz, a hőingadozás hatalmas, és itt található a világ legnagyobb éves hőmérsékleti különbsége is. 2021 nyarán – a klímaváltozás következményeként – a régiót hatalmas erdőtüzek is sújtották.
De milyen az élet ezen az Isten háta mögötti, rendkívüli hideg vidéken? A mindennapok e kemény feltételekhez igazodtak, ahol az állandóan fagyott talaj átlagos vastagsága 300–400 méter, de van, ahol 1500 méter. A házakat cölöpökre építik, hiszen ha hagyományos alapozással építenék, a ház hője felolvasztaná a permafroszt felső rétegét, ami azonnal instabillá válna. Így viszont a levegő szabadon áramolhat alatta, továbbra is fagyott állapotban tartva a talajt.
A helyiek vastag prémekkel, nemezcsizmákkal és vastag kesztyűkkel védekeznek a hideg ellen, a mindennapokhoz pedig olyan egyszerű, de hasznos megoldások tartoznak, mint a folyamatosan járatott autók. Ivóvízforrásként természetesen jeget használnak, míg a piacokon fagyott halakat árulnak.
Bár nehéz elképzelni, még errefelé is létezik a turizmus. Elsősorban a világ leghidegebb településeként számontartott Ojmjakon, a Föld hidegpólusa számít nagy attrakciónak, hiszen aki járt itt, elmondhatja, hogy megbirkózott a Föld legnagyobb hidegének kihívásával. Nevét a településen található meleg vizű forrásról, az Ojmjakonról kapta: „Ahol a víz nem fagy be”.
A további téli programok rénszarvas szán, hómobil túrákra, jéghorgászatra, jégbarlangokra, regionális jég fesztiválokra összpontosítanak, de akadnak olyanok is, amelyek a helyi kultúrát mutatják be.
Szibériában, a Léna-folyó középső szakasza mentén találhatók az úgy nevezett Lénai oszlopok, egy sziklaképződmény, amely körül natúrparkot alktottak ki, amely 2012 óta UNESCO Világörökség.
Nézd meg a videót is Jakutföldről:
