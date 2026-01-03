"Pánikba esnének az emberek, ha..." - A CIA ennyit mondott a 3I/ATLAS kapcsán

Az ufó hívők immáron hónapok óta követik figyelemmel azt a csillagközi objektumot, a 3I/ATLAS-t, amelyről egyesek úgy nyilatkoznak, hogy csak egy üstökös, mások szerint pedig biztos, hogy űrhajó. Nos, a 3I/ATLAS-t ölelő rejtély ráadásul most új szintre lépett, miután megszólalt róla a CIA is. Az amerikai hírszerzés ugyanis közölte, nem fogják sem megcáfolni, sem megerősíteni azt, hogy ufó-e vagy sem az objektum, hiába vannak adataik róla, mert "pánikba esnének az emberek".

Megszólalt a CIA a 3I/ATLAS-ról. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 3I/ATLAS mindössze a harmadik olyan égitest, amelyről megerősítést nyert, hogy a csillagközi térből lépett be a Naprendszerbe. Az objektumot földi teleszkópokkal megfigyelő kutatók arról számolnak be, hogy a 3I/ATLAS látható csóvát mutat, ezek pedig a jégből és porból álló üstökösök jellegzetes ismertetőjegyei. A civil űrügynökségek, köztük a NASA szintén ezt támasztja alá. Közölték, adataik nem utalnak arra, hogy az objektum mesterséges eredetű lenne.

3I/ATLAS: a CIA válasza

A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) úgynevezett „Glomar-választ” adott egy, az információszabadságról szóló törvény (FOIA) alapján benyújtott kérésre, amely az objektummal kapcsolatos iratokat kereste. Az ügynökség közölte, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja az ilyen dokumentumok létezését. Korábbi tisztviselők szerint pedig az ilyen válaszokat általában a hírszerzési módszerek vagy a megfigyelési prioritások felfedésének elkerülésére használják.

A CIA álláspontja azonban nem állítja, hogy a 3I/ATLAS szokatlan vagy mesterséges lenne, és ezt a tudósok továbbra is hangsúlyozzák kiemelve, nincs bizonyíték arra, hogy az objektum nem természetes vagy technológiai összetevőket tartalmazna. Az ügynökség hallgatása azonban kétségtelenül hozzájárult az online találgatásokhoz, amelyek Avi Loebbel, a Harvard fizikusával együtt hisznek abban, hogy az objektum idegen eredetű lehet, írja a DailyStar.