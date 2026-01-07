Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Egy sokkoló állítás felborítja a NASA történetét – egészen más lehet a rejtélyes csillagközi látogató, mint hittük

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 21:00
Mi lehet az űrben? A NASA elhallgat valamit.

Új lendületet kapott a 3I/ATLAS nevű rejtélyes csillagközi objektum körüli vita, miután a CIA egy meglepő nyilatkozattal gyakorlatilag újranyitotta az ügyet. Bár a NASA következetesen azt állítja, hogy az objektum nem más, mint egy teljesen hétköznapi üstökös, az amerikai hírszerzés nem volt hajlandó egyértelmű választ adni arra, vizsgálták-e valaha annak lehetőségét, hogy a 3I/ATLAS esetleg földönkívüli eredetű lehet.

A NASA kitart az álláspontja mellett.
Fotó: AFP

A NASA mégis titkol valamit?

A botrányt egy 2025 novemberében benyújtott közérdekű adatigénylés (FOIA) váltotta ki. A CIA erre úgynevezett „Glomar-választ” adott, amely szerint „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja” azt, hogy rendelkezik-e bármilyen dokumentummal vagy információval a 3I/ATLAS-ról. Ez a jogi formula azt jelenti: még annak elismerése is érzékeny információt fedne fel, hogy léteznek-e ilyen iratok. 

A hivatalos álláspont szerint a szövetségi kormány eddig nem talált semmilyen bizonyítékot arra, hogy az objektum idegen életformát hordozna, vagy mesterségesen létrehozott űreszköz lenne. Ennek ellenére a CIA válasza sokak szerint azt sugallja, hogy az ügyet a háttérben komolyabban is vizsgálhatták. 

A Harvard Egyetem neves csillagásza, Avi Loeb professzor régóta vitatja a NASA magyarázatát. Állítása szerint a 3I/ATLAS legalább tizenkét olyan rendellenes viselkedést mutatott, amelyeket a tudósok mindeddig nem tudtak természetes folyamatokkal megmagyarázni. Ezek közé tartozik egy szokatlan, fényes „ellentétes farok”, amely nem a megszokott irányba mutat, valamint olyan pályamódosulások, amelyek látszólag ellentmondanak a gravitáció törvényeinek.

Loeb azt is kiemelte, hogy az objektum felszínén egy nikkelszerű burkot azonosítottak, amelyet az űrtechnikában gyakran használnak hővédelemre. Szerinte különösen meglepő, hogy a CIA titkosított információként kezeli az ügyet, miközben a NASA egy 2025. november 19-i sajtótájékoztatón határozottan kijelentette: a 3I/ATLAS kétséget kizáróan természetes eredetű üstökös. 

A vitát tovább fokozza, hogy amatőr csillagászok egyszerű távcsövekkel is meglepően éles felvételeket készítettek az objektumról, miközben a NASA által közzétett hivatalos képeket sokan elmosódottnak és gyenge minőségűnek tartották – írja a Daily Mail.

 

