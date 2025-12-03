KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Újabb hírek érkeztek a 3I/ATLAS-ról: valóban űrhajó lenne?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 06:00
Habár a NASA szerint üstökösről van szó, egy harvardi professzor továbbra is másnak véli az objektumot.
Újabb hírek érkeztek a 3I/ATLAS csillagközi objektumról, amelyről néhányan úgy vélik, a NASA forrásaival ellentétben nem egy üstökösről van szó, hanem igenis földönkívüliekről. Utóbbi kifejezett hívője Avi Loeb tudós és harvardi professzor, aki most ismét valami rendkívül zavarba ejtőt talált a 3I/ATLAS űrhajón, amelyről úgy véli, hogy kifejezetten nem lenne szabad ott lennie.

Loeb továbbra is kifejezetten hiszi, hogy a 3I/ATLAS valójában ufó
A rejtélyes repülő objektum hónapokkal ezelőtt lépett be a Naprendszerünkbe és több szakértőt is tanácstalanságba ejtett. Az objektumot a kezdetektől szorosan nyomon követték, és egyes elméletek szerint akár egy intelligens rendszer is lehet egy távoli galaxisból. Bár a NASA forrásai szerint az objektum csupán egy üstökös, Loeb több elméletet is megosztott arról, miért nem lehet ez ilyen egyszerű.

 

3I/ATLAS: valóban földönkívüliek lennének?

 

Loeb legújabb elmélete ismét olyasvalami megfigyelés, amely arról szól, hogy a NASA szerint üstökösnek nevezett objektum viselkedése nem illik a hagyományos üstökös képébe:  

Azokon a távolságokon, ahol az üstökösöket megfigyeljük, a hőmérséklet messze túl alacsony ahhoz, hogy elpárologtassa a szilikát-, szulfid- és fémes szemcséket, amelyek nikkel- és vasatomokat tartalmaznak. Ezért a nikkel- és vasatomok jelenléte az üstökös kómájában rendkívül rejtélyes jelenség. A 3I/ATLAS, amely egy C2-ben szegény üstökös, az aktivitásának korai szakaszában szélsőséges tulajdonságokat mutat a nikkel és a vas termelési rátái és arányai tekintetében

 - közölte a tudós azok után, hogy nemrég egy bejegyzésében arról beszélt, rádiójeleket észlelt a 3I/ATLAS-ból, írja a DailyStar.

 

