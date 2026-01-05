SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Rejtélyes objektumokkal van tele az űr, erre a kutatók sem készültek fel

Avi Loeb
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 05:30
objektumNASA
Arra sokan emlékezhetnek, hogy a 3I/ATLAS heteken át rabul ejtette a tudósok figyelmét. Azonban talán ez a rejtélyes objektum nem is olyan különleges, mint gondoltuk.

A 3I/ATLAS lenyűgözte és egyben megijesztette a csillagászokat különös pályája miatt. A rejtélyes objektum sokakat meggyőzött arról, hogy valójában egy idegen űrhajó, amelyet az emberiség tanulmányozására, vagy kapcsolatfelvételre küldtek - ezt persze aztán még többen cáfolták.. Avi Loeb, aki több elméletet is kidolgozott már az objektum titokzatos eredetéről, most rámutatott, hogy akár egybillió hasonló objektum is lehet jelenleg a Naprendszerben, és több mint egymilliárd már valószínűleg meglátogatta a Földet.

Egybillió rejtélyes objektum létezhet, mint a 3I/ATLAS
Egybillióolyan  rejtélyes objektum létezhet, mint a 3I/ATLAS  / Fotó: UNSPLASH

Rejtélyes objektumok a Naprendszerben

Bár a 3I/ATLAS különleges lehet, hiszen valószínűleg csak a harmadik csillagközi objektum, amelyet a Naprendszerben megfigyeltek, Loeb szerint a Tejútrendszerben elképesztően nagy számú ilyen objektum létezik. 

A 3I/ATLAS nem egyedülálló

- mondta Avi Loeb.

A tudós szerint a 3I/ATLAS már 8000 éve halad a Naprendszerben, és segítségével következtetni lehet arra, hány hasonló objektum halad át ugyanitt.

Kiszámoltam, hogy jelenleg körülbelül egybillió 3I/ATLAS-szerű objektumnak kell lennie a Naprendszerben!

- írta Avi Loeb a blogjában.

A Harvard-i tudós szerint mindez azt jelenti, hogy a 3I/ATLAS valójában nem különleges, és a Földet élete során már egymilliárd hasonló csillagközi objektum látogatta meg - számolt be róla a Daily Star.

 

