Így választotta szét Mózes a Vörös-tengert – A bibliai csoda valósággá vált

A kutatások szerint ahelyett, hogy felszólítanánk Istent a hullámok szétválasztására, a vad időjárás és a szerencsés geológia kombinációja is megmagyarázhatja a bibliai beszámoló valamennyi részletét. De nézzük a részleteket, mi az igazság!

Mi az igazság arról, hogy a Biblia szerint Mózes kettéválasztotta a Vörös-tengert?

Fotó: Renata Sedmakova / shutterstock

Lemodellezték számítógépes programokkal, hogy milyen időjárási viszonyok voltak akkor, amikor Mózes átkelt az izraelitákkal a Vörös-tengeren.

Mózes a Bibliai állításokkal ellentétben valószínűleg a Szuezi-öbölnél kelhetett át.

Napóleon is átvezetett egy kisebb katonai csoportot a Vörös-tengeren.

A tudomány válasza a Bibliai csodára.

Lehetséges, hogy földrengés utáni cunami miatt vált ketté a Vörös-tenger.

Mózes és a Vörös-tenger

A bibliai leírásban, illetve az olyan filmadaptációkban, mint a Tízparancsolat vagy az Egyiptom hercege, Mózes megparancsolja a Vörös-tenger vizének, hogy nyíljon szét, méghozzá elég sokáig ahhoz, hogy ő és az általa vezetett izraeliták elmenekülhessenek Egyiptomból.

A valóságban a számítógépes modellezés azt mutatja, hogy egy erős, 100 km/h szél a megfelelő irányból fújva, képes egy 5 kilométeres csatornát megnyitni a vízen. És ahogy a szél lecsendesedik, a víz cunami sebességével ömlött volna vissza, hogy elnyelje az őket üldöző egyiptomiakat.

Carl Drews, a Nemzeti Légkörkutatási Központ oceanográfusa a MailOnline-nak elmondta: "A Vörös-tengeren való átkelés egy természetfeletti jelenség, amely természetes összetevőket is tartalmaz – a csoda az időzítésben van."

Hol kelhetett át Mózes a Vörös-tengeren?

A Biblia szerint Mózes a hét egyiptomi csapás után kivezette az izraelitákat a pusztába, hogy megkeressék az ígéret földjét.

A menekülő zsidók azonban hamarosan csapdába estek: hátuk mögött a fáraó előrenyomuló csapatai, előttük pedig a Vörös-tenger végtelen tömege között. Egy éjszakányi várakozás után azonban Mózes kinyújtotta a kezét, és a tenger szétvált, száraz csatornát hozva létre, amelynek mindkét oldalát vízfalak alkották.

A Biblia leírásaiból kiindulva ez az átkelés az Akabai-öbölnél történt, amely a Vörös-tenger egyik legszélesebb és legmélyebb szakasza.